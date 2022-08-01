Lernvideopaket: Rollenkompetenz, Verantwortungskultur und Kommunikation
- Meta-Skills: Rollenkompetenz, Verantwortungsübernahme, Kommunikation
- Hoher Praxisbezug durch Anwendungs-Dialoge
- Reflexionsfragen für einen gelungenen Transfer
- inklusive Praxishandbuch
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Rollenkompetenz, Verantwortungsübernahme, Kommunikation – diese Begriffe stehen für systemische Konzepte und Modelle. In unserem Lernvideopaket können Sie entlang dieser Modelle die wesentlichen Meta-Skills trainieren, die Sie erfolgreich in komplexen beruflichen Situationen machen.
Jedes Lernvideo bietet die Möglichkeit durch Begleitmaterialien die Inhalte zu reflektieren und in den eigenen Berufsalltag zu transferieren.
Tipp: Bearbeiten Sie die Reflexionsübungen gerne zusammen im Dialog mit einem Tandem-Partner. Das kann einer Ihrer Mitarbeitenden oder Kollegen, der Lebenspartner oder ein guter Freund sein.
Zu diesem Lernvideopaket erhalten Sie ein umfangreiches Praxishandbuch über alle drei Themenbereiche.
Themen
Rollenkompetenz:
- Rollen (Privat- und Berufswelt)
- Unterschiedliche Führungsrollen
- Das Rollenbündel einer Führungskraft
- Nützliche Begriffe zum Thema Rolle
- Rollengemäße Gefühle
- Rollenflucht und „Schwarzmärkte“
- Expertengespräch zur Frage: „Will ich überhaupt Führungskraft sein?“
Verantwortungskultur:
- Verantwortung bedeutet Antworten geben
- Ungeklärte Verantwortung macht krank
- Verantwortungsdefizite vorbeugen
- Komplementäre Verantwortung
- Die richtige Haltung
- Umgang mit Verantwortungsvermeidung
- Rollenspiele Verantwortungsdialog
Kommunikation:
- Das Kultur-Begegnungs-Modell (KBM)
- Fallbeispiel Probezeit
- Fallbeispiel Mediales Führen
- Fallbeispiel Projektleitung
- Verständigung zu komplexen Begriffen
- Bereichsübergreifende Zusammenarbeit
- Gelungene Führung von unten nach oben
- Bewerbungsgespräche anders
- Das Modell als „Generalschlüssel“ für gelungene Kommunikation
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Marc Minor
Leiter Marc Minor Group, Gründer der Lernplattform Comkii
Clea Buttgereit
Leiterin Clea Buttgereit Transformations, Gründerin der Lernplattform Comkii
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.