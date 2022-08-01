Rollenkompetenz, Verantwortungsübernahme, Kommunikation – diese Begriffe stehen für systemische Konzepte und Modelle. In unserem Lernvideopaket können Sie entlang dieser Modelle die wesentlichen Meta-Skills trainieren, die Sie erfolgreich in komplexen beruflichen Situationen machen.

Jedes Lernvideo bietet die Möglichkeit durch Begleitmaterialien die Inhalte zu reflektieren und in den eigenen Berufsalltag zu transferieren.

Tipp: Bearbeiten Sie die Reflexionsübungen gerne zusammen im Dialog mit einem Tandem-Partner. Das kann einer Ihrer Mitarbeitenden oder Kollegen, der Lebenspartner oder ein guter Freund sein.

Zu diesem Lernvideopaket erhalten Sie ein umfangreiches Praxishandbuch über alle drei Themenbereiche.