Digitale Sichtbarkeit: Talente für Ihre Kanzlei gewinnen
- Der Arbeitsmarkt verändert sich
- Social Media-Plattformen zur Mitarbeitergewinnung nutzen
- Der richtige Recruiting-Mix
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel stellen Kanzleien vor große Herausforderungen. Gleichzeitig bringen Generationen wie die Gen Z veränderte Anforderungen und Erwartungen an den Arbeitsmarkt mit sich. Die Nachfrage nach jungen Talenten ist hoch, doch die Zahl der Bewerbungen bleibt gering. Daher stellt sich die Frage, wie Sie als Arbeitgeber auf sich aufmerksam machen und gleichzeitig den Bedürfnissen aller Generationen gerecht werden können.
Eine zielgruppengerechte Ansprache ist der Schlüssel zum Erfolg. Im Online-Seminar erfahren Sie, wie Sie als Kanzlei Social Media-Plattformen zur Mitarbeitergewinnung optimal nutzen können. Von Job-Portalen bis hin zu Instagram und Co. - wir geben Ihnen einen Überblick, welche Plattformen es gibt, welche Botschaften auf Resonanz stoßen und für welche Zielgruppen sie besonders relevant sind.
Zusätzlich erfahren Sie, wie Sie durch effektive Preboarding- und Onboarding-Prozesse einen nachhaltigen Eindruck bei neuen Mitarbeitenden hinterlassen können, indem Sie deren Erwartungen an moderne Arbeitsumgebungen und digitale Kommunikation berücksichtigen. So gelingt es Ihnen, Talente nicht nur zu gewinnen, sondern diese auch langfristig zu binden.
Wichtiger Hinweis
Das Seminar lief bis Mai 2024 unter dem Titel: Der erste Eindruck zählt: Gewinnen Sie Talente von Beginn an
Themen
-
Arbeitsmarkt im Wandel
-
Plattformen im Überblick: Wo erreiche ich meine Zielgruppe?
-
Recruiting-Mix
-
Preboarding bis Onboarding
-
So starten Sie durch
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referent
John Henry Mee
Gründer und Geschäftsführer Delphi digital GmbH, Experte für digitales Marketing
Studium M. Sc. International Business & Management
Termine
Hinweis
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.