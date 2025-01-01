Art.-Nr. 77446 | Online-Seminar (Vortrag)​

Digitale Sichtbarkeit: Talente für Ihre Kanzlei gewinnen

Mehr Sichtbarkeit durch erfolgreiche Medienpräsenz: So finden Sie die passenden Talente
  • Der Arbeitsmarkt verändert sich
  • Social Media-Plattformen zur Mitarbeitergewinnung nutzen
  • Der richtige Recruiting-Mix
Einmalig
226,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Managementkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel stellen Kanzleien vor große Herausforderungen. Gleichzeitig bringen Generationen wie die Gen Z veränderte Anforderungen und Erwartungen an den Arbeitsmarkt mit sich. Die Nachfrage nach jungen Talenten ist hoch, doch die Zahl der Bewerbungen bleibt gering. Daher stellt sich die Frage, wie Sie als Arbeitgeber auf sich aufmerksam machen und gleichzeitig den Bedürfnissen aller Generationen gerecht werden können.

Eine zielgruppengerechte Ansprache ist der Schlüssel zum Erfolg. Im Online-Seminar erfahren Sie, wie Sie als Kanzlei Social Media-Plattformen zur Mitarbeitergewinnung optimal nutzen können. Von Job-Portalen bis hin zu Instagram und Co. - wir geben Ihnen einen Überblick, welche Plattformen es gibt, welche Botschaften auf Resonanz stoßen und für welche Zielgruppen sie besonders relevant sind.

Zusätzlich erfahren Sie, wie Sie durch effektive Preboarding- und Onboarding-Prozesse einen nachhaltigen Eindruck bei neuen Mitarbeitenden hinterlassen können, indem Sie deren Erwartungen an moderne Arbeitsumgebungen und digitale Kommunikation berücksichtigen. So gelingt es Ihnen, Talente nicht nur zu gewinnen, sondern diese auch langfristig zu binden.

Wichtiger Hinweis

Das Seminar lief bis Mai 2024 unter dem Titel: Der erste Eindruck zählt: Gewinnen Sie Talente von Beginn an

Themen

  • Arbeitsmarkt im Wandel

  • Plattformen im Überblick: Wo erreiche ich meine Zielgruppe?

  • Recruiting-Mix

  • Preboarding bis Onboarding

  • So starten Sie durch

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referent

Portraitbild der referierenden Person John Henry Mee

John Henry Mee

Gründer und Geschäftsführer Delphi digital GmbH, Experte für digitales Marketing

Studium M. Sc. International Business & Management

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit
Online Event
Do, 16.04.26 | 
10:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 02.07.26 | 
10:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 06.11.26 | 
10:00 - 12:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Preise

