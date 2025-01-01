Digitale Sichtbarkeit: Talente für Ihre Kanzlei gewinnen

Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel stellen Kanzleien vor große Herausforderungen. Gleichzeitig bringen Generationen wie die Gen Z veränderte Anforderungen und Erwartungen an den Arbeitsmarkt mit sich. Die Nachfrage nach jungen Talenten ist hoch, doch die Zahl der Bewerbungen bleibt gering. Daher stellt sich die Frage, wie Sie als Arbeitgeber auf sich aufmerksam machen und gleichzeitig den Bedürfnissen aller Generationen gerecht werden können.

Eine zielgruppengerechte Ansprache ist der Schlüssel zum Erfolg. Im Online-Seminar erfahren Sie, wie Sie als Kanzlei Social Media-Plattformen zur Mitarbeitergewinnung optimal nutzen können. Von Job-Portalen bis hin zu Instagram und Co. - wir geben Ihnen einen Überblick, welche Plattformen es gibt, welche Botschaften auf Resonanz stoßen und für welche Zielgruppen sie besonders relevant sind.

Zusätzlich erfahren Sie, wie Sie durch effektive Preboarding- und Onboarding-Prozesse einen nachhaltigen Eindruck bei neuen Mitarbeitenden hinterlassen können, indem Sie deren Erwartungen an moderne Arbeitsumgebungen und digitale Kommunikation berücksichtigen. So gelingt es Ihnen, Talente nicht nur zu gewinnen, sondern diese auch langfristig zu binden.

Wichtiger Hinweis

Das Seminar lief bis Mai 2024 unter dem Titel: Der erste Eindruck zählt: Gewinnen Sie Talente von Beginn an