Ratgeber Gehaltsextras, 12. Auflage

Der Mensch ist und bleibt einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für jedes Unternehmen. Doch wie gelingt es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig zu motivieren, zu binden und gleichzeitig neue Fachkräfte für das Unternehmen zu gewinnen?

Finanzielle Anreize reichen oft nicht aus, um nachhaltige Motivation zu schaffen. Gehaltsextras und steuerfreie Sachbezüge hingegen bieten attraktive Möglichkeiten, Anerkennung für gute Leistungen zu zeigen und die Mitarbeiterzufriedenheit deutlich zu steigern.

Neben der Motivation von bereits vorhandenen Beschäftigten und deren Bindung an das Unternehmen, liegt eine zentrale Aufgabe von Firmen in der Suche nach den richtigen Beschäftigten.

Der Ratgeber Gehaltsextras unterstützt praxisnah dabei, gezielte Maßnahmen der Entgeltoptimierung einzusetzen. In der 12. Auflage werden alle relevanten steuer- und sozialversicherungsrechten Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer umfassend erläutert – unter Berücksichtigung aktueller Gesetzesänderungen, Verwaltungsanweisungen und Rechtsprechungen.

Unternehmen erfahren, wie sie durch steuerfreie Leistungen, pauschalbesteuerte Lohnbestandteile und sonstige Gehaltsextras nicht nur die Attraktivität als Arbeitgeber steigern, sondern auch die Mitarbeiterbindung stärken können.

Zusätzlich behandelt der Ratgeber wichtige Themen wie das Verfahren der Anrufungsauskunft, Abfindungen und Pfändungen. Bei all den genannten Aspekten stehen stets der Nutzen und der Vorteil der Zusammenarbeit mit einer Steuerberaterin oder einem Steuerberater im Fokus.

Der Ratgeber Gehaltsextras ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle Unternehmen, die ihre Personalstrategie optimieren, Kosten senken und gleichzeitig die Zufriedenheit ihrer Beschäftigten nachhaltig steigern möchten.