Lieferservice Kompaktwissen Lohn und Personal für Unternehmen (E-Books)
- Automatischer Bezug ohne Verpflichtung
- Elektronische Fachbibliothek
- Dateiformate: EPUB und PDF
Erscheinungsweise: ca. 8 Ausgaben pro Jahr
Beschreibung
Die elektronischen Kompaktwissen Lohn und Personal für Unternehmen bringen die Printausgaben dieser Reihe in elektronischer Form auf Ihren PC oder als E-Book auf mobile Endgeräte.
Die Kompaktwissen informieren praxisnah und anschaulich zu den Themen Lohnsteuer, Sozialversicherung und Arbeitsrecht.
"Kurz und bündig" werden die Themen konzentriert dargestellt, sodass Sie sich schnell und gezielt informieren und einarbeiten können. Mit den zahlreichen Beispielen und Praxistipps sind Sie für alle Fragen bestens gewappnet.
Kurzinfo
Leistungen
Lieferservice im Überblick
- Sie erhalten jede neue Ausgabe automatisch in LEXinform als Datenbank-Dokument und als E-Book-Download in den Dateiformaten EPUB und PDF.
- Alle Mitarbeiter Ihrer Betriebsstätte können gleichzeitig auf die Kompaktwissen zugreifen.
- Sie können die E-Books als EPUB- oder PDF-Format mit Ihren mobilen Endgeräten synchronisieren. So führen Sie Ihre elektronische Fachbibliothek stets mit sich.
- Die E-Books bieten umfangreiche Hilfsfunktionen - Suche nach Wörtern, Phrasen, Kapiteln - Setzen von beliebigen Lesezeichen - Formatieren nach Schriftart, und -größe
- Sie können sich über jede Neuerscheinung über die DATEV-Mitteilung informieren lassen.
Nutzung und Lizenzen
Sie können das Produkt sowohl in Ihrer gewohnten DATEV-Umgebung, als auch geräteunabhängig online nutzen.
Die Online-Nutzung mit der Benutzerlizenz ist im Preis des Produktes Lieferservice Kompaktwissen Lohn und Personal für Unternehmen (E-Book), Art.-Nr. 44065, enthalten.
Die Anzahl der Benutzerlizenzen ist auf die Anzahl der für dieses Produkt erworbenen Betriebsstättenlizenz begrenzt.
Wo finde ich die E-Books?
Sie finden alle Inhalte in LEXinform in der Kategorie „Literatur“ und dem Filter Werk „Kompaktwissen Lohn und Personal für Unternehmen“.
Bereitstellung
Nach Abschluss des elektronischen Abonnements Kompaktwissen Lohn und Personal für Unternehmen stehen Ihnen alle bisherigen und zukünftig erscheinenden Ausgaben elektronisch unbegrenzt zur Verfügung.
Eine Berechnung findet immer mit Erscheinen einer neuen Kompaktwissen-Ausgabe statt.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Details & Preise
Erscheinungsweise: ca. 8 Ausgaben pro Jahr