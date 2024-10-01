Fachkräfte im Rentenalter beschäftigen

Die Wirtschaft in Deutschland wird wesentlich getragen von Personen, die in der zweiten Hälfte ihres (Erwerbs-)Lebens stehen. Der demografische Wandel hat seit Jahren weitreichende Folgen für nahezu jedes Unternehmen. Die Notwendigkeit verstärkt auf ältere Arbeitnehmer zu setzen, steigt daher kontinuierlich.

Das Kompaktwissen behandelt diese Thematik und bietet Lösungen für eine altersgerechte Arbeitsplatzgestaltung. Es beleuchtet die gegenseitigen Pflichten und Rechte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern und zeigt die Notwendigkeit, bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen sorgfältig vorzugehen.