Art.-Nr. 32384 | Mandanten-Info-Broschüre

Geschenke und Zuwendungen an Geschäftspartner und Arbeitnehmer

Die Mandanten-Info informiert über die „zutreffende“ Ausübung der Pauschalierungsmöglichkeit
  • Worauf Sie bei Geschenken und Zuwendungen achten müssen
  • Pauschalierungsmöglichkeit
  • Neueste Rechtsprechung und BMF-Schreiben

Erscheinungstermin: April 2024

Beschreibung

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, heißt es. Doch nach wie vor ist es relativ schwierig, steuerlich "fehlerfrei" zu schenken.

Die Mandanten-Info informiert über die Pauschalierungsmöglichkeit und die neueste Rechtsprechung. Ob Geschenke an Geschäftspartner zur Förderung der Geschäftsbeziehung oder motivationsfördernde Sachzuwendungen an Arbeitnehmer: Die Steuergesetze trüben nicht selten die Freude am Schenken – sowohl beim Schenker als auch beim Beschenkten.

Sachzuwendungen und Geschenke sind für den Empfänger steuerpflichtige Vorteile, deren Wert häufig schwer zu ermitteln ist. Zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens hat der Gesetzgeber die Pauschalierungsmöglichkeit eingeführt. Danach übernimmt der Zuwendende die Steuer und setzt den Empfänger hierüber in Kenntnis.

Die Aktualisierung der Mandanten-Info erläutert die aktuellen Sachbezüge und berücksichtigt hierbei die neueste Rechtsprechung.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 04/2024
Seitenzahl 33
Format DIN A5
Kostenlose Leseprobe

Autorin

Portraitbild der referierenden Person Claudia Ossola-Haring

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring

Diplom-Kaufmann

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.

Details & Preise

