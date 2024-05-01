Geschenke
- Was sind Geschenke?
- Betriebsausgabenabzug
- Praxisbeispiele
Erscheinungstermin: Mai 2024
Beschreibung
Im Wirtschaftsleben ist es üblich, seinen Geschäftsfreunden zur Pflege und Sicherung der Geschäftsbeziehung Geschenke zu machen.
Damit diese steuerlich als Betriebsausgaben abzugsfähig sind, müssen gesetzliche Vorgaben eingehalten werden.
Die Mandanten-Info-Karte zeigt, wie Geschäftspartner in steuerlicher Hinsicht richtig beschenkt werden. Auch das Thema Geschenke für Arbeitnehmer wird unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzeslage dargestellt.
DATEV MyMarketing
Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.
Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.
Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.
Geschenke
