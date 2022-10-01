Potenziale der Finanzbuchführung erkennen und effizient nutzen
- Lerndateien optimieren
- Buchungsperiode abschließen
- Unterstützung durch Tastenkombinationen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Lernvideo erfahren Sie, welche unentdeckten Potenziale in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen stecken, mit denen Sie Ihre Buchführung effizienter gestalten und Prozesse verbessern können. Dazu zeigen wir Ihnen viele nützliche Vorgehensweisen, die Zeit und Kosten sparen. Lernen Sie, wie Sie Ihre Lerndateien optimieren können, indem Sie Inhalte automatisch übernehmen und Lerndateien für aufzuteilende Sachverhalte erzeugen. Welche Tastenkombinationen erleichtern Ihren Arbeitsalltag, und wie lässt sich ein Monatsabschluss automatisiert erstellen? Auf diese und weitere Fragen gehen wir ausführlich ein.
Themen
-
Ausgewählte Tipps zum DATEV Arbeitsplatz
-
Potenziale in der Buchführung erkennen
-
Individuelle Einstellungen und Übersichten
-
Unterstützung durch Tastenkombinationen
-
Effizientes Arbeiten mit Buchungstexten
-
Automatismen in der Buchführung nutzen
-
Alltägliche Sachverhalte (z. B. Kreditorenneuanlage) mit einfachen Kniffen schnell bewältigen
-
Individuelle Steuerschlüssel (nicht nur bei Bewirtungsaufwendungen)
-
-
Effizienz beim „Elektronische Bank buchen“ erhöhen
-
Kontoumsatzabholung vereinfachen bzw. automatisieren
-
Lerndateien optimieren
-
Sammelzahlungen auflösen
-
-
Tipps in der Anlagenbuchführung
-
Abkürzungen und Verbindungen zwischen den Programmen verwenden
-
Automatismen in der Anlagenbuchhaltung einstellen und nutzen
-
-
Automatisierter Monatsabschluss
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Pierre Stragies
Mitarbeiter der DATEV eG
Betriebliches Rechnungswesen, Jahresabschluss, Unternehmen Online
Michael Vogel
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.