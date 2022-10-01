Art.-Nr. 78724 |
Lernvideo (Vortrag)
Online-Seminar (Vortrag)​

Potenziale der Finanzbuchführung erkennen und effizient nutzen

Den Leistungsumfang von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen ausschöpfen – Lernen Sie die richtigen Kniffe für Ihre tägliche Arbeit kennen.
  • Lerndateien optimieren
  • Buchungsperiode abschließen
  • Unterstützung durch Tastenkombinationen
Preis- und Lieferinformationen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag) inkl. Lernvideo für den angemeldeten Teilnehmer
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage
Stand 10/2022
Länge des Lernvideos ca. 2 Std.

Video

Inhalte

Beschreibung

In diesem Online-Seminar erfahren Sie, welche unentdeckten Potenziale in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen stecken, mit denen Sie Ihre Buchführung effizienter gestalten und Prozesse verbessern können. Dazu zeigen wir Ihnen viele nützliche Vorgehensweisen, die Zeit und Kosten sparen. Lernen Sie, wie Sie Ihre Lerndateien optimieren können, indem Sie Inhalte automatisch übernehmen und Lerndateien für aufzuteilende Sachverhalte erzeugen. Welche Tastenkombinationen erleichtern Ihren Arbeitsalltag, und wie lässt sich ein Monatsabschluss automatisiert erstellen? Auf diese und weitere Fragen gehen unsere erfahrenen Referenten im Seminar ein und beantworten gerne Ihre Fragen rund um die Buchführung.

Themen

  • Ausgewählte Tipps zum DATEV Arbeitsplatz

  • Potenziale in der Buchführung erkennen

    • Individuelle Einstellungen und Übersichten

    • Unterstützung durch Tastenkombinationen

    • Effizientes Arbeiten mit Buchungstexten

    • Automatismen in der Buchführung nutzen

    • Alltägliche Sachverhalte (z. B. Kreditorenneuanlage) mit einfachen Kniffen schnell bewältigen

    • Individuelle Steuerschlüssel (nicht nur bei Bewirtungsaufwendungen)

  • Effizienz beim „Elektronische Bank buchen“ erhöhen

    • Kontoumsatzabholung vereinfachen bzw. automatisieren

    • Lerndateien optimieren

    • Sammelzahlungen auflösen

  • Tipps in der Anlagenbuchführung

    • Abkürzungen und Verbindungen zwischen den Programmen verwenden

    • Automatismen in der Anlagenbuchhaltung einstellen und nutzen

  • Automatisierter Monatsabschluss

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referenten

Portraitbild der referierenden Person Pierre Stragies

Pierre Stragies

Mitarbeiter der DATEV eG

Betriebliches Rechnungswesen, Jahresabschluss, Unternehmen Online

Portraitbild der referierenden Person Michael Vogel

Michael Vogel

Mitarbeiter der DATEV eG

Termine

Online Event
Do, 12.02.26 | 
10:00 - 12:30 Uhr
Online Event
Mi, 10.06.26 | 
10:00 - 12:30 Uhr
Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

