Potenziale der Finanzbuchführung erkennen und effizient nutzen
- Lerndateien optimieren
- Buchungsperiode abschließen
- Unterstützung durch Tastenkombinationen
Kurzinfo
Video
Inhalte
Beschreibung
In diesem Online-Seminar erfahren Sie, welche unentdeckten Potenziale in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen stecken, mit denen Sie Ihre Buchführung effizienter gestalten und Prozesse verbessern können. Dazu zeigen wir Ihnen viele nützliche Vorgehensweisen, die Zeit und Kosten sparen. Lernen Sie, wie Sie Ihre Lerndateien optimieren können, indem Sie Inhalte automatisch übernehmen und Lerndateien für aufzuteilende Sachverhalte erzeugen. Welche Tastenkombinationen erleichtern Ihren Arbeitsalltag, und wie lässt sich ein Monatsabschluss automatisiert erstellen? Auf diese und weitere Fragen gehen unsere erfahrenen Referenten im Seminar ein und beantworten gerne Ihre Fragen rund um die Buchführung.
Themen
-
Ausgewählte Tipps zum DATEV Arbeitsplatz
-
Potenziale in der Buchführung erkennen
-
Individuelle Einstellungen und Übersichten
-
Unterstützung durch Tastenkombinationen
-
Effizientes Arbeiten mit Buchungstexten
-
Automatismen in der Buchführung nutzen
-
Alltägliche Sachverhalte (z. B. Kreditorenneuanlage) mit einfachen Kniffen schnell bewältigen
-
Individuelle Steuerschlüssel (nicht nur bei Bewirtungsaufwendungen)
-
-
Effizienz beim „Elektronische Bank buchen“ erhöhen
-
Kontoumsatzabholung vereinfachen bzw. automatisieren
-
Lerndateien optimieren
-
Sammelzahlungen auflösen
-
-
Tipps in der Anlagenbuchführung
-
Abkürzungen und Verbindungen zwischen den Programmen verwenden
-
Automatismen in der Anlagenbuchhaltung einstellen und nutzen
-
-
Automatisierter Monatsabschluss
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Pierre Stragies
Mitarbeiter der DATEV eG
Betriebliches Rechnungswesen, Jahresabschluss, Unternehmen Online
Michael Vogel
Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.