Die Authentifizierung von E-Mails über SPF (Sender Policy Framework) und DKIM (DomainKeys Identified Mail) sind essenzielle Technologien für die Erkennung von gefälschten Absender-Domains.

Viele externe E-Mail-Provider fordern mittlerweile diese Technologien vom Versender einer E-Mail. Um eine Ablehnung Ihrer E-Mails zu verhindern, werden alle über DATEVnet versendeten E-Mails bereits heute automatisch mit einer DKIM-Signatur versehen, wenn die Absende-Domain bei DATEV gehostet ist.

Nun bietet DATEV diese Technologie auch für bei DATEVnet registrierte E-Mail-Domains an: Voraussetzung ist, dass Sie bestimmte DNS-Einträge für Ihre Domain beim externen Domain-Provider hinterlegen. Ein Automat prüft diese in einem zeitlichen Abstand. Wenn diese korrekt sind, wird für die E-Mail-Domain DKIM für alle ausgehenden E-Mails aktiviert.

Die Anleitung finden Sie im DATEV Hilfe-Center: E-Mail-Domain anlegen (Dok.-Nr. 1000090)