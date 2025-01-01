Die Firma Fritz Kohl GmbH & Co. KG, gegründet 1950 in Karlstadt/Spessart, gehört in Deutschland zu den führenden Anbietern der Furnierherstellung im High-End-Bereich.

Das Unternehmen wird heute in dritter Generation geführt. Einst begonnen mit der reinen Furnierherstellung, hat sich das Unternehmen damit eine Nische geschaffen sowie die Schnittholzherstellung sukzessive ausgebaut. Oberste Priorität haben Qualität der Produkte sowie ein nachhaltig ökologischer Herstellungsprozess. Zu den namhaften Kunden weltweit zählen Firmen aus unterschiedlichen Branchen sowie Privatkunden.