Fündig wurde man gemeinsam mit dem Steuerberater schließlich bei DATEV. Mit dem Programm DATEV Lohn und Gehalt comfort wird die Lohn- und Gehaltsabrechnung von der Datenerfassung bis zum Druck der Unterlagen in einer benutzerfreundlichen Oberfläche vor Ort erstellt. Seither ist die Lohnabrechnung von Rastal rechtlich immer up to date.

Die Experten von DATEV kümmern sich darum, dass auch kurzfristige gesetzliche Änderungen schnell und korrekt zur Verfügung stehen. Die anfallenden Arbeiten werden wesentlich erleichtert. Oft verwendete Bescheinigungen, wie Dienst- und Arbeitsbescheinigungen, können schnell abgerufen werden. Auch individuelle Statistiken im Bereich Controlling werden nun bequem erstellt und hinterlegt.

Der Umstieg verlief problemlos. Da die Oberfläche weitgehend intuitiv zu bedienen ist, konnten sich die Lohnsachbearbeiter den Umgang mit dem Programm zum größten Teil selbst beibringen.

Durch gezielte Schulungen von DATEV wurde die Bedienung von Lohn und Gehalt comfort optimiert. Ein weiterer Vorteil: Das Programm überprüft Daten bereits bei der Eingabe und weist auf Fehler hin. Auf Wunsch kann auch eine Probeabrechnung durchgeführt werden. So lassen sich Auffälligkeiten vor der eigentlichen Abrechnung erkennen.