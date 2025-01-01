Einfache Bedienung, hohe Aktualität der Software und automatisiertes Zusammenspiel der einzelnen Programmteile sprachen für DATEV. Als weiteres Argument kam nach Abstimmung mit dem Steuerberater hinzu, dass sich Daten ganz einfach mit der Kanzlei austauschen lassen.

Die neue Lösung sollte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Daher war es wichtig, Einzelbuchungssätze auch der zurückliegenden Jahre zu übernehmen. Zusätzlich bestanden Teile des Auftrags darin, das bestehende Produktions-, Planungs- und Steuerungssystem (PPS) einzubinden und die Kostenrechnung neu zu gestalten.

Im laufenden Betrieb hat die DATEV-Lösung für das Rechnungswesen vier entscheidende Vorteile: