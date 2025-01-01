Kundenstimme
Wir nutzen die DATEV-Programme Mittelstand, LODAS classic, Anlagenbuchführung und Kostenrechnung. Durch dieses umfassende Leistungskonzept sind wir als expandierendes, mittelständisches Unternehmen optimal für die Zukunft und die weitere Digitalisierung vorbereitet.
— Mario Schwedes,
Leiter Finanz- und Rechnungswesen
Eingesetzte Softwarelösungen von DATEV
- LODAS classic
- Personalmanagement classic
- Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
- Kostenrechnung classic
- Anlagenbuchführung