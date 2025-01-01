Die Rauter-Spedition wurde im Jahre 1963 von Karl-Heinz Rauter gegründet und ist heute ein gesundes, mittelständisches Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern.

Zu den Kernbereichen gehören vor allem ganzeinheitliche Logistiklösungen und Abfertigungsleistungen. Die Spedition bietet tägliche Systemverkehre in alle PLZ-Bereiche an und sorgt für eine sichere, termingerechte Zustellung der Güter mit der gewünschten Lieferoption.