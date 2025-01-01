Kundenstimme

Wir nutzen die DATEV-Programme Mittelstand, LODAS classic, Anlagenbuchführung und Kostenrechnung. Durch dieses umfassende Leistungskonzept sind wir als expandierendes, mittelständisches Unternehmen optimal für die Zukunft und die weitere Digitalisierung vorbereitet.

— Mario Schwedes,
Leiter Finanz- und Rechnungswesen

Sehen Sie im Video, wie die Rauter-Spedition die kaufmännischen Aufgaben mit den ganzheitlichen Lösungen von DATEV erledigt.

Eingesetzte Softwarelösungen von DATEV

  • LODAS classic
  • Personalmanagement classic
  • Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
  • Kostenrechnung classic
  • Anlagenbuchführung