Kundenstimme
Durch den Einsatz der DATEV-Software bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung und nun auch in der Finanzbuchhaltung können wir firmenintern mit einheitlichen Systemen arbeiten. Auch unsere Steuerkanzlei arbeitet mit DATEV. Somit sprechen wir immer eine Sprache.
— Gregor Werum,
Kaufmännische Leitung
Die Situation
"Wir zeichnen uns durch ein Höchstmaß an Flexibilität aus", so Gregor Werum. Modernste Technik sorgt dabei für effiziente Prozesse. Mehr Effizienz wollte man auch für das Rechnungswesen der Spedition erreichen. Zudem sollte die Kostenrechnung im Unternehmen eingeführt werden. "Wichtig war uns ein Komplettpaket", erklärt er weiter, "damit wir einheitliche Systeme in den verschiedenen Abteilungen einsetzen können."
Die Lösung
Die Einführung der neuen Software für das Rechnungswesen stellte sich als sehr umfangreich dar. "Unser Unternehmen hat sehr komplexe Strukturen mit verschiedenen Firmen unter dem "Dach" der Spedition. Aber mithilfe der DATEV-Software und -Berater konnten wir genau das umsetzen, was wir im Tagesgeschäft benötigen. Auch die internen Aufwands- und Ertragskonsolidierungen innerhalb unserer Firmentopologie konnten hervorragend abgebildet werden", berichtet Werum. Hinzu kam der Aspekt der neu eingeführten Kostenrechnung. "Natürlich war der Aufwand erst mal groß", resümiert er. "Dafür haben wir heute einen schnellen Überblick über die Kosten und Leistungen aller Fahrzeuge und das gesamte Unternehmen."
Das Ergebnis
"Ich kann DATEV-Software jedem Unternehmen nur empfehlen", so Gregor Werum. Obwohl es sich um eine sehr umfangreiche Software handelt, kann sie dennoch den individuellen Bedürfnissen eines Unternehmens schnell angepasst werden. Schnittstellen zu anderen eingesetzten Programmen sind in der Regel vorhanden oder können einfach und schnell angepasst werden. Über regelmäßige Updates werden rechtliche Änderungen stets berücksichtigt. Außerdem arbeiten viele Steuerkanzleien mit diesem Programm, wodurch sich die Zusammenarbeit deutlich vereinfacht.
Eingesetzte Softwarelösungen von DATEV
- Software für das Rechnungswesen
- Kostenrechnung classic
- Anlagenbuchführung
- Lohn und Gehalt comfort