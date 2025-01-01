Die Einführung der neuen Software für das Rechnungswesen stellte sich als sehr umfangreich dar. "Unser Unternehmen hat sehr komplexe Strukturen mit verschiedenen Firmen unter dem "Dach" der Spedition. Aber mithilfe der DATEV-Software und -Berater konnten wir genau das umsetzen, was wir im Tagesgeschäft benötigen. Auch die internen Aufwands- und Ertragskonsolidierungen innerhalb unserer Firmentopologie konnten hervorragend abgebildet werden", berichtet Werum. Hinzu kam der Aspekt der neu eingeführten Kostenrechnung. "Natürlich war der Aufwand erst mal groß", resümiert er. "Dafür haben wir heute einen schnellen Überblick über die Kosten und Leistungen aller Fahrzeuge und das gesamte Unternehmen."