Kundenstimme
Eine Software, die alles bietet: einfache Handhabung, Zuverlässigkeit und optimalen Service.
— Hr. Stefan Kluessendorf,
Leiter Finanzbuchhaltung
Die Situation
Es wurde eine Buchhaltung für die verschiedenen Geschäftsbereiche (Gestellung von Personal, Pflegewohnheim und Ambulante Pflege) benötigt.
Die Lösung
Das DATEV Branchenpaket für soziale Einrichtungen (SKR 45) bietet die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine korrekte Verbuchung der Geschäftsvorfälle. Die Finanzbuchhaltung wird in drei Buchhaltungskreisen geführt (Schwesternschaft, Pflegewohnheim und Ambulante Pflege). Was Herrn Klüssendorf besonders gut gefällt:
- die einfache Handhabung der Konten
- die Pflege der Offenen Posten
- die verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten mit der BWA sowie in der Kostenrechnung
Das Ergebnis
Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die die von der DRK-Schwesternschaft aufgestellten Jahresabschlüsse prüft, ist leicht und unproblematisch.
Eingesetzte Softwarelösungen von DATEV
- Software für das Rechnungswesen
- Branchenpaket Soziale Einrichtungen
- Unternehmen online
- Anlagenbuchführung
- Zahlungsverkehr
- LODAS comfort