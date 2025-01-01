Die Situation
Im Zuge der Expansion brauchte Lux Projektmanagement GmbH & Co. KG eine ausbaufähige und zukunftssichere Gesamtlösung für die Bereiche Rechnungswesen und Lohnabrechnung.
Die Lösung
Auf Empfehlung ihres Steuerberaters entschied sich Lux Projektmanagement bereits 1984 für eine DATEV-Lösung. Für DATEV sprach von Anfang an, dass die Software sehr zuverlässig arbeitet und immer aktuell ist: Zahlreiche Prüfmechanismen führen zu fehlerfreien Buchungen und Abrechnungen, alle gesetzlichen Änderungen werden sofort umgesetzt. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Da zwischen den Programmen Daten ausgetauscht werden (von der Lohnabrechnung über die Buchführung bis hin zur Kostenrechnung), entfallen Mehrfacherfassungen.Konkret heißt das beispielsweise, dass Lohnabrechnungsdaten automatisch in Buchführung und Kostenrechnung zur Verfügung stehen. Folge: Lohnkosten verteilen sich nach einem festgelegten Schlüssel automatisch auf die verschiedenen Kostenträger, bei Lux Projektmanagement also auf jedes Hausobjekt.Thomas Blum hat damit die Sicherheit, dass keine Daten vergessen werden. Außerdem erhält er (über Nachkalkulationen) wichtige Informationen zur Wirtschaftlichkeit fertiggestellter Häuser - eine Voraussetzung für unternehmerische Entscheidungen.
Das Ergebnis
Der Entschluss, zusammen mit ihrem Steuerberater DATEV-Software einzusetzen, hat sich für Lux Projektmanagement bis heute bewährt:
- Die Prozesse zur Lohnabrechnung und zum Rechnungswesen laufen effizient ab.
- Die Software-Lösungen wachsen mit den Anforderungen des Unternehmens.
- Der Datenaustausch mit der Kanzlei des Steuerberaters funktioniert reibungslos. Und im Bedarfsfall kann neben DATEV auch die Kanzlei schnelle Unterstützung liefern, da sie ebenfalls mit der Software vertraut ist.
Eingesetzte Softwarelösungen von DATEV
- Lohn und Gehalt
- Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
- Kostenrechnung classic
- Anlagenbuchführung