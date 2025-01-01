Die 1924 gegründete Lux Projektmanagement GmbH & Co. KG ist einer der führenden deutschen Fertighaushersteller.

Das Unternehmen erfüllt Jahr für Jahr rund 250 Baufamilien den Traum vom eigenen Haus. Inzwischen hat sich Lux Projektmanagement auf Standorte in der Schweiz, in Österreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg ausgeweitet. Produziert wird ausschließlich im fränkischen Georgensgmünd.