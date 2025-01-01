Mit dem Softwarepaket DATEVkommunal setzt die Gemeinde Odenthal auf eine umfassende Lösung für das kommunale Finanzwesen. Das digitale Belegbuchen in Kombination mit DATEV Unternehmen online ermöglicht eine effiziente Rechnungsbearbeitung und reduziert Fehlerquellen. Ein weiterer wichtiger Baustein im Bereich Digitalisierung ist die Cloud-Lösung DATEV Budgetsteuerung. Die Budgetsteuerung greift direkt auf die in der Haushaltsplanung festgesetzten Daten sowie vorhandene Ist-Werte zu. Moderne und webbasierte Auswertungen ermöglichen so eine transparente Sicht auf den Stand der Mittel.

Der digitale Rechnungsworkflow mit Budgetlimits für die Mitarbeitertenden wurde Anfang der 2020er Jahre eingeführt und reduzierte die Kosten im Bereich der Belegverwaltung (Papier, Ablage und Archiv).

Durch das IT-Outsourcing DATEVasp werden Software, Daten und IT-Betrieb zentral und sicher bereitgestellt. Die Verwaltung profitiert von einem stets aktuellen System ohne eigenen Wartungsaufwand und kann ortsunabhängig auf alle Anwendungen und Daten zugreifen.

