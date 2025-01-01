Kundenstimme
Gerade in Zeiten des Cyberangriffs im Herbst 2024 hat sich gezeigt, wie wertvoll ein verlässlicher und sicherer IT-Dienstleister ist. Dank der stabilen Systeme und der kompetenten Betreuung konnten unsere Mitarbeitenden ihre Aufgaben ohne Unterbrechung erledigen – das sorgt bis heute für hohe Zufriedenheit und eine konstant starke Leistung im Tagesgeschäft.
Thorsten Stefer
Gemeinde Odenthal
Herausforderung
Im Rahmen der Einführung der Doppik suchte die Gemeindeverwaltung Odenthal nach einer integrierten Lösung, um alle Prozesse rund um Finanzwesen, Haushaltsplanung und Zahlungsabwicklung digital abzubilden – inklusive Belegbearbeitung, Budgetüberwachung sowie der Abrechnung von Steuern und Beiträgen. Gleichzeitig sollte die IT-Infrastruktur modernisiert und langfristig entlastet werden.
Dabei digitalisiert die Gemeinde Odenthal seit Jahren kontinuierlich ihre Verwaltungsprozesse mit Lösungen von DATEV.
Lösung
Mit dem Softwarepaket DATEVkommunal setzt die Gemeinde Odenthal auf eine umfassende Lösung für das kommunale Finanzwesen. Das digitale Belegbuchen in Kombination mit DATEV Unternehmen online ermöglicht eine effiziente Rechnungsbearbeitung und reduziert Fehlerquellen. Ein weiterer wichtiger Baustein im Bereich Digitalisierung ist die Cloud-Lösung DATEV Budgetsteuerung. Die Budgetsteuerung greift direkt auf die in der Haushaltsplanung festgesetzten Daten sowie vorhandene Ist-Werte zu. Moderne und webbasierte Auswertungen ermöglichen so eine transparente Sicht auf den Stand der Mittel.
Der digitale Rechnungsworkflow mit Budgetlimits für die Mitarbeitertenden wurde Anfang der 2020er Jahre eingeführt und reduzierte die Kosten im Bereich der Belegverwaltung (Papier, Ablage und Archiv).
Durch das IT-Outsourcing DATEVasp werden Software, Daten und IT-Betrieb zentral und sicher bereitgestellt. Die Verwaltung profitiert von einem stets aktuellen System ohne eigenen Wartungsaufwand und kann ortsunabhängig auf alle Anwendungen und Daten zugreifen.
Eingesetzte Softwarelösungen
Finanzwesen und Controlling
Leistungen aus dem DATEV-Rechenzentrum