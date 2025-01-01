Mit den Service-Anwendungen können Sie unabhängig von unseren Servicezeiten selbst kostenfrei vieles erledigen.Ihnen steht beispielsweise Folgendes zur Verfügung:
- Personendaten verwalten
- Beraternummern verwalten
- Versandstatus
- Vertragsübersichten
- Servicekontakt anlegen
- Service-TAN (Aufruf nur über DATEV Hilfe-Center möglich)
- eigene Servicekontakte anzeigen
- Mandantenverwaltung RZ
- DATEV Rechnungsdaten
Weitere Informationen
Was Sie damit machen können und wie, erfahren Sie im folgenden Dokument:
Service-Anwendungen im Überblick
(DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1071182)