DATEV Service-Assistent (KI-Angebot)
Greifen Sie per Chat auf gesammeltes Wissen zu.
DATEV Service-Assistent beantwortet Ihre Fragen zur jeweiligen Anwendung auf Basis der Inhalte des DATEV Hilfe-Center. Sie erhalten auf Ihre Fragen KI-generierte Antworten in Echtzeit.
Wichtig: Achten Sie darauf keine berufsrechtlich geschützten, personenbezogenen oder sonstige besonders sensible Daten einzugeben.
DATEV Hilfe-Center
Hier finden Sie tagesaktuelle Hilfe-Dokumente, Hilfe-Videos, Klick-Tutorials, Hilfe-Bots und Antworten auf aktuelle Fragen zu DATEVasp.
Eilservice
Für dringende Anfragen steht der Eilservice zur Verfügung. Ihre Anfrage wird bevorzugt behandelt.
Sie erreichen den Eilservice telefonisch unter +49 911 319-38888.
Notfall-Support
Ausschließlich zur technischen Entstörung im Notfall.1)
Tel.: +49 911 319-35024
Mo – Fr an Werktagen: 2)
06:30 bis 07:45 Uhr
Samstag und Sonntag:
08:00 bis 17:00 Uhr
1) Der Notfall-Support deckt nicht das gesamte Leistungsangebot des DATEVasp-Services ab, sondern dient ausschließlich zur technischen Entstörung.
2) Die Servicezeiten gelten nicht an bundeseinheitlichen Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12.