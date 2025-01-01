DATEV Service-Assistent (KI-Angebot)

Greifen Sie per Chat auf gesammeltes Wissen zu.

DATEV Service-Assistent beantwortet Ihre Fragen zur jeweiligen Anwendung auf Basis der Inhalte des DATEV Hilfe-Center. Sie erhalten auf Ihre Fragen KI-generierte Antworten in Echtzeit.

Wichtig: Achten Sie darauf keine berufsrechtlich geschützten, personenbezogenen oder sonstige besonders sensible Daten einzugeben.

 

DATEV Hilfe-Center

Hier finden Sie tagesaktuelle Hilfe-Dokumente, Hilfe-Videos, Klick-Tutorials, Hilfe-Bots und Antworten auf aktuelle Fragen zu DATEVasp.

 

Eilservice

Für dringende Anfragen steht der Eilservice zur Verfügung. Ihre Anfrage wird bevorzugt behandelt.

Sie erreichen den Eilservice telefonisch unter +49 911 319-38888.

Notfall-Support

Ausschließlich zur technischen Entstörung im Notfall.1)

Tel.: +49 911 319-35024

Mo – Fr an Werktagen: 2)
06:30 bis 07:45 Uhr

Samstag und Sonntag:
08:00 bis 17:00 Uhr

1) Der Notfall-Support deckt nicht das gesamte Leistungsangebot des DATEVasp-Services ab, sondern dient ausschließlich zur technischen Entstörung.

2) Die Servicezeiten gelten nicht an bundeseinheitlichen Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12.

 