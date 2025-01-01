Unfallversicherung LODAS

Hier finden Sie Informationen, wie Sie bei erforderlichen Korrekturen über LODAS oder über das SV-Meldeportal vorgehen.

Wenn die Datenübermittlung des digitalen Lohnnachweises stattgefunden hat, ist der Meldevorgang abgeschlossen. Der korrekte Meldeverlauf enthält die Stammdaten-Abfrage, deren Rückmeldung sowie den digitalen Lohnnachweis aus LODAS.

Korrekturen z. B. aufgrund einer fehlerhaft hinterlegten Betriebsnummer der abrechnenden Stelle oder die Stornierung der Abfrage Stammdaten Unfallversicherung können dann nicht mehr vorgenommen werden. In diesem Fall nehmen Sie Kontakt mit der zuständigen Berufsgenossenschaft auf.

Erfolgen nach Abgabe des digitalen Lohnnachweises noch rückwirkende Änderungen mit LODAS, wird der digitale Lohnnachweis mit der nächsten Abrechnung bzw. einer "Wiederabrechnung komplett" automatisch storniert und neu erstellt.