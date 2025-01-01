Mandantendatenübernahme aus einem anderen Lohnabrechnungsprogramm
Sie haben einen Mandanten unterjährig von einem anderen Lohnabrechnungsprogramm nach LODAS übernommen und möchten den digitalen Lohnnachweis für das komplette Jahr übermitteln?
Ab Beginn der Abrechnung mit LODAS wird ein digitaler Teillohnnachweis erstellt. Ein digitaler Lohnnachweis über den kompletten Zeitraum 01.01.-31.12. eines Jahrs ist in diesem Fall nicht möglich. Wenn Sie für den Zeitraum vor der Abrechnung mit LODAS einen digitalen Teil-Lohnnachweis erstellen und an die Berufsgenossenschaft übermitteln möchten, müssen Sie diese Daten für den Zeitraum vor der Abrechnung mit LODAS per SV-Meldeportal übermitteln.