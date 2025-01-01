Unfallversicherung LODAS

Hier finden Sie Informationen und Anleitungen, wenn Sie einen Mandanten unterjährig von einem anderen Lohnabrechnungsprogramm übernommen haben.

Der Systemwechsel zwischen Lohnabrechnungsprogrammen kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlicher Art und Weise vorgenommen werden. Je nach Konstellation müssen verschiedene Vorgehensweisen im Bereich der Unfallversicherung beachtet und durchgeführt werden.