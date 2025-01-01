Abweichend von der jährlichen Datenübermittlung des digitalen Lohnnachweises muss unter bestimmten Voraussetzungen ein Teil-Lohnnachweis mit einem Meldegrund für Sondertatbestand abgeben werden. Erforderliche Ereignisse können sein:

Einstellung des Betriebs

Vergabe einer neuen Mitgliedsnummer, gleiche Berufsgenossenschaft

Ende der Mitgliedschaft, Wechsel zu einer anderen Berufsgenossenschaft

Ende der meldenden Stelle, Mitgliedschaft in einem neuen Mandanten

Beschäftigungsende aller Mitarbeiter, keine Neueinstellung geplant

Systemwechsel - Ende der Abrechnung mit DATEV

Lohnnachweis bei Insolvenzverfahren