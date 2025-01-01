DATEV-Standardkontenrahmen 2026
Die neuen DATEV-Standardkontenrahmen (SKR) für das Wirtschaftsjahr 2026 werden schrittweise in nachfolgendem Hilfe-Dokument bereitgestellt, beginnend mit SKR03 und SKR04. Sie können die PDF-Dateien mit den Kontenrahmen kostenlos herunterladen und bei Bedarf drucken.
Die E-Bilanz-Kontenrahmen für 2026 werden ebenfalls schrittweise in diesem Dokument bereitgestellt:
Hinweis: In den DATEV-Kontenrahmen für Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG werden seit dem Jahr 2020 nur noch die tatsächlich für die Gewinnermittlung relevanten Konten aufgeführt.
Steuerschlüssel-Tabellen 2026
In folgendem Dokument finden Sie die Links zu den Steuerschlüssel-Tabellen 2026:
Kontenrahmenänderungen 2025/2026
Die Kontenrahmenänderungen werden schrittweise (beginnend mit SKR03, SKR04) in folgendem Dokument bereitgestellt:
Kontenplan-Jahresvergleich nutzen
Wenn Sie sich schnell einen Überblick verschaffen möchten, ob und welche Konten von den Kontenrahmenänderungen zum Jahreswechsel 2025/2026 betroffen sind, empfehlen wir Ihnen: Nutzen Sie den Kontenplan-Jahresvergleich in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm.
Sie erhalten dabei eine vergleichende Sicht auf den Kontenplan des aktuellen Jahrs, der die Standard-Änderungen (z. B. bei Kontenbeschriftungen, Kontenfunktionen) zum gleichen Kontenrahmen des Folgejahrs optisch hervorhebt.
Aufruf des Kontenplan-Jahresvergleichs im DATEV-Rechnungswesen-Programm im Vorjahr:
Stammdaten | Sachkonten | Kontenplan-Jahresvergleich
Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center:
