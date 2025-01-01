Wenn Sie sich schnell einen Überblick verschaffen möchten, ob und welche Konten von den Kontenrahmenänderungen zum Jahreswechsel 2025/2026 betroffen sind, empfehlen wir Ihnen: Nutzen Sie den Kontenplan-Jahresvergleich in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm.

Sie erhalten dabei eine vergleichende Sicht auf den Kontenplan des aktuellen Jahrs, der die Standard-Änderungen (z. B. bei Kontenbeschriftungen, Kontenfunktionen) zum gleichen Kontenrahmen des Folgejahrs optisch hervorhebt.

Aufruf des Kontenplan-Jahresvergleichs im DATEV-Rechnungswesen-Programm im Vorjahr:

Stammdaten | Sachkonten | Kontenplan-Jahresvergleich

Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center: