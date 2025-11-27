Aktuell erhalten Sie Rechnungen vom Bundesanzeiger entweder per Post oder E-Mail.

Der Bundesanzeiger hat angekündigt, den Versand per Post ab dem Jahreswechsel nicht mehr anzubieten. Ab dem 01.01.2026 versendet der Bundesanzeiger Rechnungen ausschließlich per E-Mail.

Ab Version 14.28 von Kanzlei-Rechnungswesen (Service-Release, voraussichtlich 27.11.2025) weisen wir Sie im Offenlegungsassistenten mit entsprechenden Hinweisen darauf hin.

Weitere Informationen: