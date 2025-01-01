In Übereinstimmung mit den Steuerformularen 2025 wird zum Jahreswechsel die Aufbereitung der Werte für die Programmverbindung aktualisiert.

Die neu eingeführten Konten und Kontenzwecke für das Jahr 2025 sind berücksichtigt.

Einen Überblick, wie sich alle Konten und Kontenzwecke auf die Programmverbindungen zu den Steuerprogrammen auswirken, erhalten Sie direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen unter Informationen zu Auswertungen und Kontenzwecken.

