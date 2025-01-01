Steuerpflicht für EU-Mitgliedstaaten
Die folgenden Steuersätze können Sie mit Installation der Jahreswechsel-Version 14.4 der DATEV-Rechnungswesen-Programme nutzen (Bereitstellung voraussichtlich am 30.12.2025):
Steuersatzänderung Litauen
Litauen erhöht zum 01.01.2026 den ermäßigten Steuersatz von 9 % auf 12 %.
Steuersatzänderungen Österreich
Österreich führt zum 01.01.2026 einen Nullsteuersatz für Damenhygiene ein. Eine Programmanpassung ist nicht erforderlich, da der Nullsatz bereits ab 01.01.2024 für Photovoltaik zur Verfügung steht.
Weitere Informationen
Nach aktuellem Stand gibt es für das Jahr 2026 keine weiteren geänderten Steuersätze. Wenn sich kurzfristig noch weitere Änderungen ergeben, informieren wir Sie an dieser Stelle und im Hilfe-Dokument xxxxxxx:
Neuerungen zum Jahreswechsel
Eine Übersicht aller Neuerungen in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen finden Sie in DATEV MyUpdates. Sobald die Seite in MyUpdates bereitsteht, verlinken wir sie an dieser Stelle.