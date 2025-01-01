Wir sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Dortmund heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Freie-Vogel-Straße 391
44269 Dortmund
Wir haben für Sie acht Parkplätze direkt vor der Niederlassung ausgeschildert. Da die Anzahl stark begrenzt ist, bitten wir Sie, bei weiterem Bedarf auf den nur wenige Minuten entfernten Parkplatz „P&R Hauptfriedhof“ auszuweichen. Erreichbar ist dieser über die Ludwig-Lohner-Straße. Die Adresse lautet: Am Gottesacker 10, 44143 Dortmund.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Unsere Niederlassung befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den U-Bahn-Stationen "Stadtkrone Ost" und "Hauptfriedhof" (jeweils Linie U47) sowie zur Bushaltestelle "Helsinkistraße" (Buslinie 427).
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: dortmund@datev.de
Besprechungsraum 'Bochum'
- 14 Plätze
- 63 Quadratmeter
- Ausstattung: Pinnwand, Flipchart, Medienkoffer, Beamer
- Bestuhlung: Blockform
Seminarraum 'Dortmund'
- 14 Plätze
- 87 Quadratmeter
- Ausstattung: 14 schulungs-PCs, Pinnwand, Flipchart, Medienkoffer, Beamer
- Bestuhlung: Handlungsorientiert
Drei Fragen an den Niederlassungsleiter Iman Khodabakhsh
Was ist das Besondere an der Niederlassung Dortmund?
Unsere Niederlassung Dortmund bietet für unsere Kunden eine optimale Kombination aus fachlicher Kompetenz und persönlicher Betreuung. Durch unsere moderne Ausstattung, die hervorragende Erreichbarkeit und die angenehme Atmosphäre schaffen wir ideale Voraussetzungen für Weiterbildung, Beratung und Austausch – direkt im Herzen des Ruhrgebiets.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Wir legen großen Wert auf partnerschaftlichen Austausch und individuelle Unterstützung. Mit einem klaren Fokus auf die digitale Transformation begleiten wir unsere Kunden aktiv bei der Umsetzung neuer Technologien und Arbeitsweisen. Gleichzeitig pflegen wir enge Kontakte zu Kammern, Verbänden und Hochschulen der Region, um aktuelle Entwicklungen frühzeitig aufzugreifen und unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten.
Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?
Dortmund steht für gelebte Tradition und Fortschritt, und genau das prägt auch unsere Arbeit. Wir sind stolz auf unsere offene, bodenständige Mentalität und leben Gastfreundschaft jeden Tag. Wer uns besucht, erlebt nicht nur kompetente Unterstützung, sondern auch den besonderen Charme einer Stadt voller Kultur, Leidenschaft und echter Ruhrgebietswärme.