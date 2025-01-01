Wir Sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Essen heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Markt 1 (Eingang Kennedyplatz)
45127 Essen
Vor der Niederlassung befindet sich ein kostenpflichtiges Parkhaus. Nutzen Sie für Ihr Navi folgende Adresse: Vereinstraße 4, 45127 Essen
In der Nähe der Niederlassung befindet sich der Hauptbahnhof Essen (circa zehn Gehminuten) und folgende Haltestellen:U-Bahn-Haltestelle 'Hirschlandplatz' (Linien U11, U17, U18)U-Bahn-Haltestelle 'Berliner Platz' (Linien U11, U17, U18)Bushaltestelle 'Vereinstraße' (Linien 166, NE10, NE16)Bushaltestelle 'Rathaus' (Linien 154, 155, 166)
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: essen@datev.de
Seminarraum 'Glückauf'
- 12 Plätze
- 70 Quadratmeter
- Ausstattung: klimatisiert, Kolleg-Future-Room, digitaler Flipchart, Beamer
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Besprechungsraum 'REVIER'
- 14 Plätze
- 38 Quadratmeter
- Ausstattung: klimatisiert, digitales Flipchart, Videokonferenzsystem, Bildschirm
- Bestuhlung: U-Form
Zwei Fragen an Niederlassungsleiter Stefan Roosen
Was ist das Besondere an der Niederlassung Essen?
Die einzigartige Lage auf dem Kennedyplatz. Hier – mitten im Zentrum - konzentriert sich das Kulturangebot der Stadt Essen, der grünen Hauptstadt Europas 2017. Hier ist immer was los! Unzählige Geschäfte, Gaststätten und Kaffees befinden sich in unmittelbarer Nähe. Besonders zu erwähnen ist auch die hervorragende Erreichbarkeit. Drei Parkhäuser in der Nähe, davon eines direkt unter dem Kennedyplatz. U-Bahn-Station und Hauptbahnhof sind fußläufig in fünf bis zehn Minuten zu erreichen.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Mit viel Gastfreundlichkeit und Humor! Kundenbetreuung und Kundenzufriedenheit stehen bei uns an erster Stelle. Wir bieten:
- Anwenderschulungen und Informations-Veranstaltungen für unsere Mitglieder und deren Mandanten
- Arbeitskreise und Partnerveranstaltungen
- Besprechungsräume mit Videokonferenztechnik für hybride Besprechungen/ Veranstaltungen
In unserer Niederlassung ist alles möglich! Wir sind gern Ihr Gastgeber!