Was ist das Besondere an der Niederlassung Essen?

Die einzigartige Lage auf dem Kennedyplatz. Hier – mitten im Zentrum - konzentriert sich das Kulturangebot der Stadt Essen, der grünen Hauptstadt Europas 2017. Hier ist immer was los! Unzählige Geschäfte, Gaststätten und Kaffees befinden sich in unmittelbarer Nähe. Besonders zu erwähnen ist auch die hervorragende Erreichbarkeit. Drei Parkhäuser in der Nähe, davon eines direkt unter dem Kennedyplatz. U-Bahn-Station und Hauptbahnhof sind fußläufig in fünf bis zehn Minuten zu erreichen.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Mit viel Gastfreundlichkeit und Humor! Kundenbetreuung und Kundenzufriedenheit stehen bei uns an erster Stelle. Wir bieten:

Anwenderschulungen und Informations-Veranstaltungen für unsere Mitglieder und deren Mandanten

Arbeitskreise und Partnerveranstaltungen

Besprechungsräume mit Videokonferenztechnik für hybride Besprechungen/ Veranstaltungen



In unserer Niederlassung ist alles möglich! Wir sind gern Ihr Gastgeber!