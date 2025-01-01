Wir Sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Hamburg heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Überseeallee 10
20457 Hamburg
Parkmöglichkeiten
Bitte beachten Sie, dass in der Niederlassung Hamburg keine Parkmöglichkeiten vorhanden sind. Seminarteilnehmer können in der Nähe der Niederlassung Hamburg, zum Beispiel in den folgenden öffentlichen Parkhäusern kostenpflichtig parken:
- Parkhaus Elbarkaden – Hongkongstraße 6a
- Parkhaus Überseequartier – Überseeallee 3
Die Niederlassung ist mir folgenden Linien gut zu erreichen: Bus-Haltestelle 'U-Bahnhof Hafencity Universität' (Buslinien 111 und 155)Bus-Haltestelle 'Shanghaiallee' (Buslinie 602)U-Bahn-Haltestelle 'Hafencity Universität' (Linie U4).
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: hamburg@datev.de
Schulungsraum 'Große Freiheit'
- Je nach Bestuhlung bis zu 26 Plätze
- Ausstattung: Pinnwand, Flipchart, Medienkoffer, Beamer, ohne Schulungs-PCs
- Bestuhlung: U-Form, Kino
PC-Raum 'Elbblick'
- 9 Plätze
- Ausstattung: Pinnwand, Flipchart, Medienkoffer, Beamer
- Bestuhlung: Parlamentarisch
PC-Raum 'Elbphilharmonie'
- 12 Plätze
- Pinnwand, Flipchart, Medienkoffer, Beamer
Drei Fragen an Niederlassungsleiterin Elisabeth Schleu
Was ist das Besondere an der Niederlassung Hamburg?
Hamburg ist eine lebendige, pulsierende Stadt. Unsere traumhafte Lage, mitten in der Hafencity und direkt am Wasser, lässt auch ein Arbeitsherz höher schlagen. Tolle Räume, tolle Ausstattung, tolle Lage und ein tolles Team vor Ort – mehr geht nicht!
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Wir kümmern uns um die Belange unserer Kunden, helfen bei kleinen und großen Nöten, sind einfach da, ansprechbar und unkompliziert erreichbar. Pragmatische Lösungen sind unsere Spezialität. Darüber hinaus vernetzen wir unsere Mitglieder, begleiten schon die Steuerfach-Azubis von der ersten Stunden an und engagieren uns auch in sozialen Projekten aktiv, wie bspw. Der Fun-Lauf für die ganze Familie "Kinder helfen Kindern". Hier sind wir als große DATEV-Familie dabei.
Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?
Die Niederlassung Hamburg besticht durch ihre Vielfältigkeit, die wir selber haben und die wir geben können - Und die wir leben. Als größte Niederlassung außerhalb Nürnbergs, repräsentieren wir die DATEV in allen (Fach-) Bereichen. Neben dem großen Seminarbereich ist bei uns der Regionalvertrieb, das Key Account Management, das Consulting und auch DATEV Anwalt beheimatet.