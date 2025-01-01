Was ist das Besondere an der Niederlassung Hamburg?

Hamburg ist eine lebendige, pulsierende Stadt. Unsere traumhafte Lage, mitten in der Hafencity und direkt am Wasser, lässt auch ein Arbeitsherz höher schlagen. Tolle Räume, tolle Ausstattung, tolle Lage und ein tolles Team vor Ort – mehr geht nicht!

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Wir kümmern uns um die Belange unserer Kunden, helfen bei kleinen und großen Nöten, sind einfach da, ansprechbar und unkompliziert erreichbar. Pragmatische Lösungen sind unsere Spezialität. Darüber hinaus vernetzen wir unsere Mitglieder, begleiten schon die Steuerfach-Azubis von der ersten Stunden an und engagieren uns auch in sozialen Projekten aktiv, wie bspw. Der Fun-Lauf für die ganze Familie "Kinder helfen Kindern". Hier sind wir als große DATEV-Familie dabei.

Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?

Die Niederlassung Hamburg besticht durch ihre Vielfältigkeit, die wir selber haben und die wir geben können - Und die wir leben. Als größte Niederlassung außerhalb Nürnbergs, repräsentieren wir die DATEV in allen (Fach-) Bereichen. Neben dem großen Seminarbereich ist bei uns der Regionalvertrieb, das Key Account Management, das Consulting und auch DATEV Anwalt beheimatet.