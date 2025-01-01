Wir Sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Kassel heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Neue Fahrt 2
34117 Kassel
Parkmöglichkeiten sind in den umliegenden Parkhäusern Garde-du-Corps-Straße, Neue Fahrt im Kaufhof oder Fünffensterstraße vorhanden.
Ganz in der Nähe der Niederlassung befindet sich die die Haltestelle 'Rathaus/Fünffensterstraße'. Hier halten die Straßenbahnlinien 4 und 8, die Regio-Tram-Linien 1, 4 und 5 sowie die Buslinien 25 und 500. Der Hauptbahnhof Kassel ist ebenso nur wenige Gehminuten von der Niederlassung entfernt.
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Seminarraum 'Karlsaue'
- 12 Plätze
- 64 Quadratmeter
- Ausstattung: Schulungs-PCs, Beamer, Flipchart, Pinnwand, Klimaanlage
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Besprechungsraum 'Druselturm'
- 10 Plätze
- 54 Quadratmeter
- Ausstattung: Beamer, Flipchart, Pinnwand, Klimaanlage
- Bestuhlung: U-Form
Drei Fragen an Niederlassungsleiterin Claudia Dittmar
Was ist das Besondere an der Niederlassung Kassel?
Eines werden Sie in Kassel mit Sicherheit nicht erleben: Langeweile. Entdecken Sie eine Stadt der Vielfalt, die immer wieder mit neuen Perspektiven überrascht und Ihnen unzählige Möglichkeiten bietet, Erholung und Entspannung mit Kunst- und Kulturgenuss zu verbinden. Wandeln Sie auf fürstlichen Spuren durch das UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe, entdecken Sie die zahlreichen documenta-Außenwerke im Stadtbild oder amüsieren Sie sich in der mehrfach ausgezeichneten GRIMM-Märchenwelt. Kassel erwartet Sie mit einer Vielzahl spannender Erlebnisse und Geschichte, die zum Staunen, Lachen und Genießen einladen. Apropos Genuss: Versäumen Sie nicht, die über die Region hinaus bekannte Kasseler "Ahle Worscht" zu probieren.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
In der Kasseler Niederlassung arbeiten wir mit aktuell 20 Mitarbeitern täglich daran, dass sich unsere Gäste bei uns wohl fühlen. Mit unserer herzlichen, kommunikativen und gastfreundlichen Art schaffen wir für Mitarbeitende und Gäste eine kleine Wohlfühloase und einen Ort zum Netzwerken.
Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?
Ein Besuch in der documenta-Stadt Kassel lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Während im Sommerhalbjahr zahlreiche Events unter freiem Himmel locken, verzaubert im Winter der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt mit seiner unvergleichlichen Atmosphäre. Und auch sonst begeistert die Stadt mit vielfältigen Themen und einzigartigen Sehenswürdigkeiten.