Was ist das Besondere an der Niederlassung Kassel?

Eines werden Sie in Kassel mit Sicherheit nicht erleben: Langeweile. Entdecken Sie eine Stadt der Vielfalt, die immer wieder mit neuen Perspektiven überrascht und Ihnen unzählige Möglichkeiten bietet, Erholung und Entspannung mit Kunst- und Kulturgenuss zu verbinden. Wandeln Sie auf fürstlichen Spuren durch das UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe, entdecken Sie die zahlreichen documenta-Außenwerke im Stadtbild oder amüsieren Sie sich in der mehrfach ausgezeichneten GRIMM-Märchenwelt. Kassel erwartet Sie mit einer Vielzahl spannender Erlebnisse und Geschichte, die zum Staunen, Lachen und Genießen einladen. Apropos Genuss: Versäumen Sie nicht, die über die Region hinaus bekannte Kasseler "Ahle Worscht" zu probieren.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

In der Kasseler Niederlassung arbeiten wir mit aktuell 20 Mitarbeitern täglich daran, dass sich unsere Gäste bei uns wohl fühlen. Mit unserer herzlichen, kommunikativen und gastfreundlichen Art schaffen wir für Mitarbeitende und Gäste eine kleine Wohlfühloase und einen Ort zum Netzwerken.

Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?

Ein Besuch in der documenta-Stadt Kassel lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Während im Sommerhalbjahr zahlreiche Events unter freiem Himmel locken, verzaubert im Winter der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt mit seiner unvergleichlichen Atmosphäre. Und auch sonst begeistert die Stadt mit vielfältigen Themen und einzigartigen Sehenswürdigkeiten.