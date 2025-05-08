Was ist das Besondere an der Niederlassung Koblenz?

In der Koblenzer Niederlassung arbeiten wir aktuell mit 16 Mitarbeitenden tagtäglich daran, dass sich unsere Gäste bei uns wohl fühlen! Mit unserer herzlichen, kommunikativen und gastfreundlichen Art schaffen wir für Mitarbeitende und Gäste eine kleine Wohlfühloase und einen Ort zum Netzwerken.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Unsere einzige Niederlassung in Rheinland-Pfalz ist zwar nicht in der Hauptstadt Mainz, aber in der schönsten Stadt des Bundeslandes beheimatet. Wir bieten für unsere Kunden ein vielfältiges Fortbildungsangebot und moderne Meetingräume an. Zudem sind wir eng vernetzt mit dem Steuerberaterverband und der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz.

Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?

Koblenz ist eine der ältesten Städte Deutschlands und bietet viele Sehenswürdigkeiten. Wer zu Besuch kommt, kann sich die Füße am Rheinufer vertreten oder eine der vielen Burgen und Schlösser besichtigen. Dabei kann das "Kowelenzer Schängelche" genossen werden. Übrigens: Vernetzen Sie sich gerne mit mir auf LinkedIn oder folgen Sie dem Hashtag #DATEVregional.