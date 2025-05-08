Wir Sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Koblenz heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Ferdinand-Nebel-Straße 1
56070 Koblenz
Bitte beachten Sie, dass die Parkmöglichkeiten auf dem Gelände der Niederlassung eingeschränkt sind. Weichen Sie daher bitte auf Parkmöglichkeiten in der nähreren Umgebung aus (zum Beispiel IKEA-Parkplatz, etwa 100 Meter von der Niederlassung entfernt) oder nutzen Sie für Ihre Anfahrt den Öffentlichen Nahverkehr.
Öffentliche Ladesäulen vor Ort
Besucher unserer Niederlassung können die öffentlichen Ladesäulen auf dem Parkplatz nutzen. So laden Sie Ihr E-Fahrzeug bequem während Ihres Aufenthalts.
Die Niederlassung erreichen Sie per ÖPNV am besten mit der Buslinie 7, die vom Hauptbahnhof aus verkehrt (Haltestelle 'Ferdinand-Nebel-Straße' nutzen).
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Seminarraum 'Rhein'
- 12 Plätze
- 66 Quadratmeter
- Ausstattung: Schulungs-PCs, Beamer, Flipchart, Metaplanwand, Medienkoffer
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Besprechungsraum 'Mosel'
- 20 Plätze
- 48 Quadratmeter
- Ausstattung: Beamer, Flipchart, Metaplanwand, Medienkoffer, Videokonferenzsystem
- Bestuhlung: Blockform
So können Sie Ihren Raum buchen
Drei Fragen an Niederlassungsleiterin Sina Patt
Was ist das Besondere an der Niederlassung Koblenz?
In der Koblenzer Niederlassung arbeiten wir aktuell mit 16 Mitarbeitenden tagtäglich daran, dass sich unsere Gäste bei uns wohl fühlen! Mit unserer herzlichen, kommunikativen und gastfreundlichen Art schaffen wir für Mitarbeitende und Gäste eine kleine Wohlfühloase und einen Ort zum Netzwerken.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Unsere einzige Niederlassung in Rheinland-Pfalz ist zwar nicht in der Hauptstadt Mainz, aber in der schönsten Stadt des Bundeslandes beheimatet. Wir bieten für unsere Kunden ein vielfältiges Fortbildungsangebot und moderne Meetingräume an. Zudem sind wir eng vernetzt mit dem Steuerberaterverband und der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz.
Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?
Koblenz ist eine der ältesten Städte Deutschlands und bietet viele Sehenswürdigkeiten. Wer zu Besuch kommt, kann sich die Füße am Rheinufer vertreten oder eine der vielen Burgen und Schlösser besichtigen. Dabei kann das "Kowelenzer Schängelche" genossen werden. Übrigens: Vernetzen Sie sich gerne mit mir auf LinkedIn oder folgen Sie dem Hashtag #DATEVregional.