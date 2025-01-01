Was ist das besondere an der Niederlassung Köln?

Wir repräsentieren den größten DATEV-Standort außerhalb Nürnbergs, attraktiv und zentral gelegen im Herzen von Köln und verfügen über jeweils zwei große Seminar- und Besprechungsräume, die allesamt erst in 2021 umfangreich modernisiert wurden.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Unsere Mitarbeitenden verfügen über eine teilweise jahrzehntelange Beratungsexpertise in Vertrieb und Schulung. Darüber hinaus pflegen wir einen sehr engen Kontakt zur Steuerberaterkammer und -verband Köln sowie zu den ansässigen Unternehmensverbänden und Hochschulen.

Was gibt es darüber hinaus Wissenswertes?

72 Mitarbeitende aus acht Nationen und als Krönung der Integration einen Düsseldorfer als Niederlassungsleiter!