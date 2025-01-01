Wir Sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Köln heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Im MediaPark 5
50670 Köln
Parkmöglichkeiten sind in der Tiefgarage MediaPark (Parkhaus Zentral – PZ) ausreichend vorhanden. Parken Sie im rot gekennzeichneten Parkhaus MediaPark 5 in der Nähe der Aufzüge und folgen Sie der DATEV-Beschilderung.
In der Nähe der Niederlassung halten an der Haltestelle 'Christophstraße/Mediapark' die Stadtbahnlinien 12 und 15. An der ebenfalls fußläufig erreichbaren S-Bahnhaltestelle Hansaring verkehren zudem die S-Bahnlinien 6, 11, 12 und 19 sowie die Buslinie 127 und die Regionalbahn 25.
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: koeln@datev.de
Seminarraum 'Gürzenich'
- 12 Plätze
- 82 Quadratmeter
- Ausstattung: Pinnwand, Flipchart, Beamer, Schulungs-PCs
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Seminarraum 'Wolkenburg'
- 12 Plätze
- 96 Quadratmeter
- Ausstattung: Pinnwand, Flipchart, Beamer, Schulungs-PCs
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Besprechungsraum 'Veedel'
- 10 Plätze
- 52 Quadratmeter
- Ausstattung: Pinnwand, elektronischer Flipchart, Beamer
- Bestuhlung: Blockform
Besprechungsraum 'Eigelstein'
- 20 Plätze
- 85 Quadratmeter
- Ausstattung: Pinnwand, Flipchart, Beamer
- Bestuhlung: Blockform
Drei Fragen an den Niederlassungsleiter Klaus-Peter Mertes
Was ist das besondere an der Niederlassung Köln?
Wir repräsentieren den größten DATEV-Standort außerhalb Nürnbergs, attraktiv und zentral gelegen im Herzen von Köln und verfügen über jeweils zwei große Seminar- und Besprechungsräume, die allesamt erst in 2021 umfangreich modernisiert wurden.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Unsere Mitarbeitenden verfügen über eine teilweise jahrzehntelange Beratungsexpertise in Vertrieb und Schulung. Darüber hinaus pflegen wir einen sehr engen Kontakt zur Steuerberaterkammer und -verband Köln sowie zu den ansässigen Unternehmensverbänden und Hochschulen.
Was gibt es darüber hinaus Wissenswertes?
72 Mitarbeitende aus acht Nationen und als Krönung der Integration einen Düsseldorfer als Niederlassungsleiter!