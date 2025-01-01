Was ist das Besondere an der Niederlassung Leipzig?

Wir bieten unseren Gästen ein perfektes Ambiente zum Lernen, Diskutieren, Debattieren und Netzwerken. Alles in einer neu gestalteten Niederlassung, in einem sehr ansprechenden Umfeld und mit modernster Technik. Wir sind auf dem Gelände der Alten Messe zu finden, umgeben von anderen Unternehmen, viel grün und dem Völkerschlachtdenkmal. Dort sind wir über die unterschiedlichen Verkehrswege gut erreichbar …. und auch noch mit ausreichend Parkplätzen.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Wir Mitarbeitenden sind persönliche Ansprechpartner vor Ort für unsere Kunden in der Region und geben der DATEV ein Gesicht. Wir bieten gerne Raum und Gelegenheit für alles, was uns zusammenbringt: Mitglieder – Mandanten – DATEV. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!