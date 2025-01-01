Wir Sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Leipzig heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Alte Messe 6
04103 Leipzig
Besucher der DATEV-Niederlassung Leipzig dürfen kostenlos im Parkhaus neben der Niederlassung parken. Das Parkticket wird im Sekretariat der Niederlassung entwertet. Zusätzlich gibt es um die Niederlassung kostenfreien Parkraum.
Fußläufig erreichbar sind der S-Bahnhof 'Völkerschlachtdenkmal' (S-Bahnlinien 2 und 3) sowie die Haltestelle 'Altes Messegelände' (Straßenbahnlinien 2 und 15 sowie Buslinien 70, 74, 76, 690 und N8).
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: leipzig@datev.de
Seminarraum 'Clara Schumann'
- 12 Plätze
- 74 Quadratmeter
- Ausstattung: Beamer, 12 PCs, Touchmonitore
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Seminarraum 'Johann Sebastian Bach'
- 12 Plätze
- 70 Quadratmeter
- Ausstattung: Beamer, 12 PCs, Touchmonitore
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Besprechungsraum 'Gustav Mahler'
- 20 Plätze
- 57 Quadratmeter
- Ausstattung: Whiteboard, Präsentationstechnik
- Bestuhlung: flexibel verstellbar
Zwei Fragen an den Niederlassungsleiter Torsten Hehenberger
Was ist das Besondere an der Niederlassung Leipzig?
Wir bieten unseren Gästen ein perfektes Ambiente zum Lernen, Diskutieren, Debattieren und Netzwerken. Alles in einer neu gestalteten Niederlassung, in einem sehr ansprechenden Umfeld und mit modernster Technik. Wir sind auf dem Gelände der Alten Messe zu finden, umgeben von anderen Unternehmen, viel grün und dem Völkerschlachtdenkmal. Dort sind wir über die unterschiedlichen Verkehrswege gut erreichbar …. und auch noch mit ausreichend Parkplätzen.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Wir Mitarbeitenden sind persönliche Ansprechpartner vor Ort für unsere Kunden in der Region und geben der DATEV ein Gesicht. Wir bieten gerne Raum und Gelegenheit für alles, was uns zusammenbringt: Mitglieder – Mandanten – DATEV. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!