Wir Sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Magdeburg heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Zum Domfelsen 4
39104 Magdeburg
Es besteht die Möglichkeit, auf dem Parkplatz am Haus der Steuerberater kostenfrei zu parken. Bitte parken Sie Ihr Auto auf den Parkplätzen ohne Firmenbeschriftung.
An der Straßenbahn-Haltestelle 'Hasselbachplatz' machen die Linien 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 und 10 halt. Davon bieten die Linien 4 5, 6, 8 und 10 die Verbindung zum Hauptbahnhof Magdeburg über die Haltestellen 'Verkehrsbetriebe/Hauptbahnhof' und 'City Carreé/Hauptbahnhof'. Von der Straßenbahn-Haltestelle 'Hasselbachplatz' sind es nur etwa fünf Minuten Fußweg Richtung Elbe zur Niederlassung.
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unser hochwertig ausgestatteter, lichtdurchfluteter und modernen Seminarraum eignet sich für jeden Anlass. Sie können unseren Raum auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: magdeburg@datev.de
Seminarraum 'Domfelsen'
- 12 Plätze
- 77 Quadratmeter
- Ausstattung: Pinnwand, Flipchart, Beamer, 12 Schulungs-PCs
- Bestuhlung: Blockform
Besprechungsraum 'Elbaue'
- 10 Plätze
- 34 Quadratmeter
- Ausstattung: Beamer, Leinwand, Flipchart
- Bestuhlung: Blockform
Drei Fragen an den Niederlassungsleiter Lars Mahling
Was ist das besondere an der Niederlassung Magdeburg?
Zur Mittagspause mal schnell an die Elbe? Kein Problem in der Niederlassung Magdeburg. In Sichtweite liegt die Elbe mit einem schönen Wanderweg und einem Bistro. Bei Sonnenschein eine wunderbare Abwechslung zum Büro-Alltag.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Die Niederlassung Magdeburg ist Veranstaltungsort für die beliebten DATEV-Seminare. Bis zu zwölf Teilnehmer können im modern ausgestattetem Seminarraum lernen, kommunizieren und Erfahrungen austauschen.
Was gibt es darüber hinaus Wissenswertes?
Die DATEV-Niederlassung Magdeburg ist Mieter im Haus der Steuerberater. Unsere Nachbarn sind der Steuerberaterverband Niedersachsen-Sachsen Anhalt und die Steuerberaterkammer Sachsen-Anhalt. Unsere Kunden finden alle berufsständischen Institutionen unter einem Dach. Übrigens: Vernetzen Sie sich gerne mit mir auf LinkedIn oder folgen Sie dem Hashtag #DATEVregional.