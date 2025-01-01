Was ist das besondere an der Niederlassung Magdeburg?

Zur Mittagspause mal schnell an die Elbe? Kein Problem in der Niederlassung Magdeburg. In Sichtweite liegt die Elbe mit einem schönen Wanderweg und einem Bistro. Bei Sonnenschein eine wunderbare Abwechslung zum Büro-Alltag.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Die Niederlassung Magdeburg ist Veranstaltungsort für die beliebten DATEV-Seminare. Bis zu zwölf Teilnehmer können im modern ausgestattetem Seminarraum lernen, kommunizieren und Erfahrungen austauschen.

Was gibt es darüber hinaus Wissenswertes?

Die DATEV-Niederlassung Magdeburg ist Mieter im Haus der Steuerberater. Unsere Nachbarn sind der Steuerberaterverband Niedersachsen-Sachsen Anhalt und die Steuerberaterkammer Sachsen-Anhalt. Unsere Kunden finden alle berufsständischen Institutionen unter einem Dach. Übrigens: Vernetzen Sie sich gerne mit mir auf LinkedIn oder folgen Sie dem Hashtag #DATEVregional.