Was ist das Besondere an der Niederlassung München?

Unsere Niederlassung befindet sich im Herzen der Stadt – im Arnulfpark. Dort sind wir über die unterschiedlichen Verkehrswege gut erreichbar. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?

München ist die Landeshauptstadt des Freistaates Bayern. München wird zu den Weltstädten gerechnet und ist bekannt für Kultur, Wissenschaften und Medien. Lebensqualität und Liebenswertigkeit werden der Stadt immer wieder bestätigt. Das Oktoberfest (die Wies´n) und auch der FC Bayern München sind Aushängeschilder der Stadt. In den letzten Jahren entwickelte sich München zu einem deutschen Silicon Valley, zahlreiche Unternehmen der High-Tech-Branche investierten in der Stadt.