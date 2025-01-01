Wir Sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung München heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Luise-Ullrich-Straße 20
80636 München
Es steht nur eine begrenzte Anzahl von öffentlichen Parkplätzen zur Verfügung! Die Niederlassung befindet sich in der Umweltzone. Zufahrt nur mit gelber und grüner Plakette möglich.
Bitte nutzen Sie die Straßenbahnlinien 16 oder 17 bis Haltestelle 'Marsstraße' oder die S-Bahnlinien S1 bis S8 Richtung Pasing/Haltestelle 'Donnersbergerbrücke' und dort dann dem Ausgang Richelstraße. Außerdem halten die Buslinien 18 und 19 an der Haltestelle 'Trappentreustraße, Donnersbergerbrücke'.
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: muenchen@datev.de
Seminarraum 'Stachus'
- 12 Plätze
- 79 Quadratmeter
- Ausstattung: 12 Schulungs-PCs, Beamer, Flipchart
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Seminarraum 'Marienplatz'
- 12 Plätze
- 83 Quadratmeter
- Ausstattung: 12 Schulungs-PCs, Beamer, Flipchart, Medienkoffer
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Seminarraum 'Isartor'
- 12 Plätze
- 93 Quadratmeter
- Ausstattung: 12 Schulungs-PCs, Beamer, Flipchart, Medienkoffer
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Besprechungsraum 'Sendlinger Tor'
- 8 Plätze
- 21 Quadratmeter
- Ausstattung: Großbildschirm und Videokonferenzsystem mit USB-C Anschluss, Flipchart
- Bestuhlung: Blockform
Zwei Fragen an den Niederlassungsleiter Roland Mair
Was ist das Besondere an der Niederlassung München?
Unsere Niederlassung befindet sich im Herzen der Stadt – im Arnulfpark. Dort sind wir über die unterschiedlichen Verkehrswege gut erreichbar. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?
München ist die Landeshauptstadt des Freistaates Bayern. München wird zu den Weltstädten gerechnet und ist bekannt für Kultur, Wissenschaften und Medien. Lebensqualität und Liebenswertigkeit werden der Stadt immer wieder bestätigt. Das Oktoberfest (die Wies´n) und auch der FC Bayern München sind Aushängeschilder der Stadt. In den letzten Jahren entwickelte sich München zu einem deutschen Silicon Valley, zahlreiche Unternehmen der High-Tech-Branche investierten in der Stadt.