Wir Sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Münster heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Dorpatweg 10
48159 Münster
Hinweis über das gebührenpflichtige Parkraumsystem mit Kennzeichenerkennung (FreeFlow) im Areal 'Germania Campus':
An Ein- und Ausfahrten platzierte Kameras erfassen die Kennzeichen aller herein- und herausfahrenden Fahrzeuge und digitalisieren den Parkvorgang.
Die Bezahlung erfolgt vor Verlassen des Parkplatzes an den vorhandenen Kassenautomaten mit Kennzeicheneingabe (Pay-by-Plate-Automaten). Dort müssen Sie auf einem großen Touch-Display Ihr Kfz-Kennzeichen eingeben. Durch die Eingabe wird die bisherige Parkdauer aufgerufen und ein entsprechender Tarif angezeigt. Alternativ besteht online eine Nachlöseoption bis zu 48 Stunden nach Beendigung des Parkvorgangs.
Bei Fragen zum System oder dem Datenschutz, wenden Sie sich bitte an den Betreiber:
fair parken GmbH
Grafenberger Allee 337c
40235 Düsseldorf
Tel. 0211/95433711
info@fairparken.com
www.fairparken.com
Sie erreichen die Niederlassung Münster über die Bushaltestelle 'Germania-Campus' (Linien 15, 16, N9, N81, R51).
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: Unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: muenster@datev.de
PC-Schulungsraum 'Thiel'
- 12 Plätze
- 77 Quadratmeter
- Ausstattung: Schulungs-PCs, Flipchart, 2 Metaplanwände, Klimaanlage
- Bestuhlung: Handlungsorientiert
Besprechungsraum 'Boerne'
- 14 Plätze
- 44 Quadratmeter
- Ausstattung: Beamer, Flipchart, Klimaanlage
- Bestuhlung: U-Form
Drei Fragen an Niederlassungsleiter Matthias Henscheid
Was ist das Besondere an der Niederlassung Münster?
Wir bieten unseren Gästen ein perfektes Ambiente zum Lernen, Diskutieren, Debattieren und Netzwerken. Alles in einer neu gestalteten Niederlassung, in einem sehr ansprechenden Umfeld und mit modernster Technik. Wir sind auf dem Germania-Campus zu finden, umgeben von Gastronomie und Studenten-Szenerie …. und auch noch mit ausreichend Parkplätzen. Was will man mehr?
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Wir bieten gerne Raum und Gelegenheit für alles, was uns zusammenbringt: Mitglieder – Mandanten – DATEV. Dafür stehen wir! Fair, partnerschaftlich und zukunftsorientiert!
Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?
Rund 30 Mitarbeitende sind täglich engagiert, um unseren Mitgliedern und Gästen den bestmöglichen Service vor Ort und in der Niederlassung zu bieten. Mit dem ersten Schritt in unsere Niederlassung Münster spüren Sie, dass Sie willkommen sind. Probieren Sie es aus.