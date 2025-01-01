Unsere Adresse:

Dorpatweg 10

48159 Münster

Hinweis über das gebührenpflichtige Parkraumsystem mit Kennzeichenerkennung (FreeFlow) im Areal 'Germania Campus':

An Ein- und Ausfahrten platzierte Kameras erfassen die Kennzeichen aller herein- und herausfahrenden Fahrzeuge und digitalisieren den Parkvorgang.

Die Bezahlung erfolgt vor Verlassen des Parkplatzes an den vorhandenen Kassenautomaten mit Kennzeicheneingabe (Pay-by-Plate-Automaten). Dort müssen Sie auf einem großen Touch-Display Ihr Kfz-Kennzeichen eingeben. Durch die Eingabe wird die bisherige Parkdauer aufgerufen und ein entsprechender Tarif angezeigt. Alternativ besteht online eine Nachlöseoption bis zu 48 Stunden nach Beendigung des Parkvorgangs.

Bei Fragen zum System oder dem Datenschutz, wenden Sie sich bitte an den Betreiber:

fair parken GmbH

Grafenberger Allee 337c

40235 Düsseldorf

Tel. 0211/95433711

info@fairparken.com

www.fairparken.com

Anreise mit dem ÖPNV

Sie erreichen die Niederlassung Münster über die Bushaltestelle 'Germania-Campus' (Linien 15, 16, N9, N81, R51).