Was ist das Besondere an der Niederlassung Ulm?

Mitten im Herzen der Stadt fußläufig zum Bahnhof und immer für den Kunden erreichbar!

Wir sind ein dynamisches Team mit Spaß an der Arbeit.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Wir sind persönlicher Ansprechpartner vor Ort für unsere Kunden in der Region und geben der DATEV ein Gesicht!

Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?

Albert Einstein wurde 100 Meter von der Niederlassung geboren, daher strahlt sein Genie bis in unsere Meeting- und Schulungsräume. Zudem ist Ulm der Wissenschaftsstandort in der Region mit über 10.000 Studenten aus nah und fern. Übrigens: Vernetzen Sie sich gerne mit mir auf LinkedIn oder folgen Sie dem Hashtag #DATEVregional.