Wir Sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Ulm heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Olgastr. 82
89073 Ulm
Parkmöglichkeiten sind in den umliegenden, öffentlichen Parkhäusern Sedelhöfe oder Salzstadel ausreichend vorhanden.
Die Niederlassung befindet sich nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt und ist damit bestens an den Nah- und Fernverkehr angebunden. Per Straßenbahn erreichen Sie die Niederlassung vom Hauptbahnhof kommend mit der Linie 1 Richtung Böfingen (Haltestelle 'Theater').
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: ulm@datev.de
Seminarraum 'Einstein'
- 12 Plätze
- 64 Quadratmeter
- Ausstattung: 12 Schulungs-PCs, Beamer, Pinnwand, Flipchart, Medienkoffer
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Besprechungsraum 'Berblinger'
- 12 Plätze
- 45 Quadratmeter
- Ausstattung: Beamer, Pinnwand, Flipchart, Medienkoffer
- Bestuhlung: U-Form
Drei Fragen an den Niederlassungsleiter Matthias Mader
Was ist das Besondere an der Niederlassung Ulm?
Mitten im Herzen der Stadt fußläufig zum Bahnhof und immer für den Kunden erreichbar!
Wir sind ein dynamisches Team mit Spaß an der Arbeit.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Wir sind persönlicher Ansprechpartner vor Ort für unsere Kunden in der Region und geben der DATEV ein Gesicht!
Was gibt es darüber hinaus über uns noch Wissenswertes?
Albert Einstein wurde 100 Meter von der Niederlassung geboren, daher strahlt sein Genie bis in unsere Meeting- und Schulungsräume. Zudem ist Ulm der Wissenschaftsstandort in der Region mit über 10.000 Studenten aus nah und fern. Übrigens: Vernetzen Sie sich gerne mit mir auf LinkedIn oder folgen Sie dem Hashtag #DATEVregional.