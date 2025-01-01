B.A.U.M.-Jahrestagung
Jedes Jahr werden engagierte Menschen aus unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet, denn Nachhaltigkeit braucht Vorbilder. DATEV kann sich hier einbringen, praxisorientierte Erfahrungen beitragen und in den Austausch von Best Practices mit anderen Mitgliedsunternehmen gehen.Impulse für erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategien werden von B.A.U.M. (Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V.) gesetzt, denn für Alle steht das nachhaltige Wirtschaften im Vordergrund.