B.A.U.M.-Jahrestagung

In unserer Verantwortung liegt es nachhaltig zu wirtschaften und die Prinzipien der Nachhaltigkeit im Sinne von ökonomischen, ökologischen und sozialen Fragen in unsere Arbeitsweise einzubauen. Wir sind stolz darauf Mitglied des B.A.U.M. e.V. sowie ein Teil des großen B.A.U.M.-Netzwerkes nachhaltig handelnder Unternehmen zu sein.