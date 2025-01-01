Setzen Sie mit uns ein Zeichen und sein Sie dabei: Ein Clean-Up im eigenen Umfeld mit der Familie, den Kindern und Enkeln oder mit den Kolleg:innen im Büro ist der perfekte Einstieg, um selbst etwas zu bewegen. Gerade Kinder sind mit einer riesigen Begeisterung dabei. Ein Clean-Up ist eigentlich ganz einfach, man muss dafür nicht viel vorbereiten und kann gleich loslegen. Und mit einem Clean-Up machen Sie gleichzeitig auch wieder andere darauf aufmerksam und sorgen so für Sichtbarkeit und Relevanz für das Thema.

In dieser kurzen Anleitung finden Sie die wichtigsten Infos zur Durchführung eines eigenen Clean-Ups.