Der Corporate Digital Responsibility Award (CDR-Award) fördert die Sensibilität für und den Dialog zu Corporate Digital Responsibility und inspiriert durch Pioniere und positive Beispiele von Unternehmen. Außerdem werden Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und öffentliche Einrichtungen in der DACH-Region ausgezeichnet, die herausragende Leistungen im Bereich der digitalen Verantwortung erbracht haben. Der Award fördert das Bewusstsein für verantwortungsvolles digitales Handeln, das über gesetzliche Anforderungen hinausgeht und alle Stufen der Wertschöpfungskette umfasst.