Im Herbst 2024 richtete der 1. FC Nürnberg zusammen mit dem Bayerischen Fußball-Verband die Bayerische Inklusionsfußballmeisterschaft aus. Bei diesem Turnier spielen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam Fußball und setzen ein starkes Zeichen für Inklusion und Vielfalt.

DATEV war beim Event mit einem Fußballparkour, einem Menschenkicker und einer Verlosung mit dabei. Insgesamt erlebten über 500 Fans Inklusion in Aktion und genossen einen tollen Tag rund um Fußball, Gemeinschaft und Bewegung.