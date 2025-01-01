Gemeinsam in Bewegung für den guten Zweck
Die Initiative Fit & Friends vom 1. FC Nürnberg und DATEV bringt Sport und soziales Engagement zusammen und lädt Menschen aller Altersgruppen und Fähigkeiten ein, gemeinsam aktiv zu werden. Ziel ist es, über den Sport hinaus eine Verbindung zu schaffen und das Gemeinschaftsgefühl in der Region zu stärken – ganz gleich, ob jung oder alt, ob mit oder ohne Beeinträchtigung.
Der Fit & Friends Spendenlauf
In der Winterzeit kommen beim Fit & Friends Spendenlauf Laufbegeisterte zusammen, um durch sportliche Aktivität Gutes zu tun. Für jede gelaufene Runde spendet DATEV an lokale Organisationen, die sich um obdachlose Menschen und sozial benachteiligte Gruppen kümmern. Der Lauf wird ohne Wettkampfcharakter durchgeführt – im Mittelpunkt steht das Miteinander und die Freude am Helfen.
Die Bayerische Inklusionsfußballmeisterschaft 2024
Im Herbst 2024 richtete der 1. FC Nürnberg zusammen mit dem Bayerischen Fußball-Verband die Bayerische Inklusionsfußballmeisterschaft aus. Bei diesem Turnier spielen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam Fußball und setzen ein starkes Zeichen für Inklusion und Vielfalt.
DATEV war beim Event mit einem Fußballparkour, einem Menschenkicker und einer Verlosung mit dabei. Insgesamt erlebten über 500 Fans Inklusion in Aktion und genossen einen tollen Tag rund um Fußball, Gemeinschaft und Bewegung.
Mit Fit & Friends möchten DATEV und der 1. FC Nürnberg beweisen, dass Sport nicht nur bewegt, sondern verbindet. Sei dabei und erlebe, wie wir gemeinsam etwas Gutes für die Region und ihre Menschen bewirken!