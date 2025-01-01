Was macht die Metropolregion Nürnberg zur ideenreichsten Region Europas?
21 Hochschulen mit etwa 100.000 Studierenden, ca. 50 Forschungseinrichtungen und eine vielfältige Unternehmenslandschaft mit rund 150 Weltmarkführern sichern die Innovationskraft in der Metropolregion Nürnberg. Als “Innovation Leader” rangiert die Region über deutschem und weit über europäischem Durchschnitt (Quelle: EU Regional Innovation Scoreboard 2023).DATEV ist Teil dieser starken Gemeinschaft, deshalb fördern wir die Initiative Innovationskunst der Europäischen Metropolregion Nürnberg.
Unser Ziel: Wir wollen Talente für die Region begeistern und gemeinsam ein Umfeld schaffen, das sich durch Fortschritt und Kreativität auszeichnet.
Einblicke in das DATEV-Lab
Das DATEV-Lab erforscht mit innovativen Methoden die Kundenbedürfnisse von morgen und bietet Raum für freies Denken, in dem interdisziplinäre Teams an neuen Ideen arbeiten.
Aktuelle Projektschwerpunkte sind u.a.:
- Artificial Intelligence im Bereich Wissensmanagement
- Voice User Interfaces und Artificial Intelligence für virtuelle Assistenten
- Data Science und Data Analytics in Beratungslösungen
- Zusammenarbeit mit Startups über TechFounders Accelerator
- Potenziale von Blockchain; Potenziale in der Nachhaltigkeit
Weitere Informationen unter datev.de/innovation
„Die ideenreichste Region für Menschen, die mit Hilfe von Technologien Zukunft gestalten“
Technologiebegeisterte Studierende und Fachkräfte aller Fachbereiche aus dem In- und Ausland können in der Metropolregion Nürnberg ihre beruflichen Ziele optimal verwirklichen, unter Gleichgesinnten arbeiten, forschen und leben, sich einfach wohl fühlen.