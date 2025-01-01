21 Hochschulen mit etwa 100.000 Studierenden, ca. 50 Forschungseinrichtungen und eine vielfältige Unternehmenslandschaft mit rund 150 Weltmarkführern sichern die Innovationskraft in der Metropolregion Nürnberg. Als “Innovation Leader” rangiert die Region über deutschem und weit über europäischem Durchschnitt (Quelle: EU Regional Innovation Scoreboard 2023).DATEV ist Teil dieser starken Gemeinschaft, deshalb fördern wir die Initiative Innovationskunst der Europäischen Metropolregion Nürnberg.

Unser Ziel: Wir wollen Talente für die Region begeistern und gemeinsam ein Umfeld schaffen, das sich durch Fortschritt und Kreativität auszeichnet.