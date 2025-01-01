Mit dem Engagement fördern wir Kreativität, Innovation und Gemeinschaft - wichtige Elemente und Motor auch für das eigene Unternehmen. Das Titelsponsoring der DATEV soll dazu beitragen, die Bekanntheit des Internationalen Comic-Salons in der Metropolregion und bundesweit auszubauen.

Der Comicsalon hat großen Anteil daran, dass der Comic auch in Deutschland als Kunstform anerkannt wird. Er spiegelt seit über 30 Jahren die ganze Vielfalt des Genres wider. In seinem Programm verbindet der Comic-Salon Kunst und Kommerz, Mainstream und Avantgarde.