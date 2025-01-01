Mit dem Kulturinsel-Wöhrmühle-Open-Air hat das Kulturzentrum E-Werk Erlangen aus dem Stand heraus das größte Open-Air-Festival Erlangens auf die Beine gestellt.

Nur wenige Geh- und Radminuten von der Erlanger Innenstadt entfernt, verwandelt sich die Freizeitanlage Wöhrmühle im Sommer für eineinhalb Wochen in ein attraktives Festivalgelände. Mitten im Grünen idyllisch zwischen zwei Flussarmen gelegen, lockt die liebevoll hergerichtete und naturnahe Location ein vielfältiges Publikum an.

Nachhaltigkeit sowie eine unkommerzielle Atmosphäre werden bei der Kulturinsel Wöhrmühle großgeschrieben.

