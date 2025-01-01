DATEV hat mit der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH eine Partnerschaft geschlossen, die sicherstellt, dass das Max-Morlock-Stadion seinen Namen bis Ende 2026 behält. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH und Bürgermeister Christian Vogel, sagt: „Ich bin mir bewusst, welche Bedeutung der Stadionname für die Menschen in der Region hat. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir mit der DATEV ein sehr renommiertes Unternehmen als Partner an unserer Seite haben.“

Ziel ist es, die Markenbekanntheit der Marken Max-Morlock-Stadion und DATEV sowohl regional als auch überregional durch Veranstaltungen und Werbemaßnahmen, auch über Social-Media-Kanäle, zu erhöhen. Darüber hinaus wird DATEV im Rahmen der Kooperation die Möglichkeit gegeben, die Räumlichkeiten des Stadions zu festgelegten Konditionen zu nutzen, beispielsweise für Veranstaltungen.

Am 2. Juli 2024 wurde die Partnerschaft auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Dr. Markus Algner, Mitglied der Geschäftsleitung von DATEV, freut sich ebenfalls und sieht, wie bedeutend diese Kooperation für unsere Region und unser Unternehmen ist: „Wir nutzen das Nürnberger Stadion bereits seit einiger Zeit für unsere verschiedenen Firmenveranstaltungen. Das wollen wir weiter ausbauen. Gleichzeitig bietet uns die Kooperation die Möglichkeit, ein Thema zu fördern, das viele Menschen in der Region bewegt. Als in Nürnberg verwurzeltes Unternehmen wollen wir dazu beitragen, dass der bisherige Name des Stadions erhalten bleibt.“

Durch die Kooperation mit der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH wird DATEV die Möglichkeit gegeben, die Räumlichkeiten des Stadions zu bestimmten Konditionen zu nutzen, beispielsweise für Veranstaltungen. Der Zusatz „Gefördert von DATEV“ unter dem Logo Max-Morlock-Stadion kommt ausschließlich bei gemeinsamen Aktivitäten von Stadion und DATEV zum Einsatz.