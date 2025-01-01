Vielfalt gewinnt
Unter dem Motto #DATEVistbunt setzt sich DATEV aktiv für Vielfalt, Toleranz und Inklusion ein – Werte, die nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch auf der Nürnberg Pride gelebt werden. Unsere LGBTQIA+-Community und ihre Unterstützenden aus allen Unternehmensbereichen stehen für Offenheit und Solidarität ein. Gemeinsam gestalten wir ein Arbeitsumfeld, in dem sich jede Person sicher und akzeptiert fühlt und das volle Potenzial entfalten kann.
Unser queeres Netzwerk
Ein zentraler Bestandteil unseres Engagements ist unser queeres Netzwerk alltogether@DATEV, das 2019 aus einem Impuls während einer Barcamp-Session heraus gegründet wurde und stetig wächst. Das Netzwerk bietet Mitarbeitenden eine Plattform zum Austausch, zur gegenseitigen Unterstützung und für neue Impulse. Ein engagierter Arbeitskreis aus Mitgliedern von alltogether@DATEV organisiert Veranstaltungen, unterstützt die PRIDE-Teilnahme und treibt die queeren Themen bei DATEV gezielt voran. Diese Gemeinschaft bereichert uns nicht nur fachlich, sondern auch kulturell und trägt zu einem starken Zusammenhalt und Sichtbarkeit im Unternehmen bei.
DATEV bei der NÜRNBERG PRIDE
Für uns ist die NÜRNBERG PRIDE, auch bekannt als Christopher Street Day, ein besonderes Highlight des Jahres, an dem DATEV seit 2020 als stolze Sponsorin teilnimmt. Mit über 100 Mitarbeitenden setzen wir jedes Jahr ein sichtbares Zeichen für gleichberechtigte Teilhabe und Respekt. Unsere Laufgruppe bringt dabei nicht nur farbenfrohe Energie in die Straßen Nürnbergs, sondern auch nachhaltige Give-aways wie Fächer und Herzanstecker aus Samenpapier, die unsere Werte für die Zukunft weitertragen.
Warum ist dieses Engagement so wichtig? Vielfalt bereichert unsere Unternehmenskultur und stärkt unsere Innovationskraft. Verschiedene Perspektiven bringen neue Ideen und kreative Lösungsansätze, die uns als Team voranbringen und zukunftsfähig machen. Ein Umfeld, das von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt ist, motiviert und inspiriert uns, das Beste zu geben.