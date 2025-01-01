Ein zentraler Bestandteil unseres Engagements ist unser queeres Netzwerk alltogether@DATEV, das 2019 aus einem Impuls während einer Barcamp-Session heraus gegründet wurde und stetig wächst. Das Netzwerk bietet Mitarbeitenden eine Plattform zum Austausch, zur gegenseitigen Unterstützung und für neue Impulse. Ein engagierter Arbeitskreis aus Mitgliedern von alltogether@DATEV organisiert Veranstaltungen, unterstützt die PRIDE-Teilnahme und treibt die queeren Themen bei DATEV gezielt voran. Diese Gemeinschaft bereichert uns nicht nur fachlich, sondern auch kulturell und trägt zu einem starken Zusammenhalt und Sichtbarkeit im Unternehmen bei.