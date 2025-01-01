Das Staatstheater Nürnberg ist Bayerns größtes Vier-Sparten-Theater (Oper, Theater, Ballett, Konzert). Zusätzlich gibt es eine digitale Spielstätte, das Extended Reality Theater (XRT), die erste ihrer Art an einem deutschen Stadt- und Staatstheater. Damit verbindet das Staatstheater klassisches Theater mit digitalen Formaten wie Virtual Reality und den Einsatz von KI.

Das Nürnberger Staatstheater hat sich in der Spielzeit 2025/2026 neu aufgestellt. Mit der Gebürtigen Nürnbergerin Lene Grösch wird die Schauspielsparte erstmals von einer Frau geleitet, die mit Ihren Visionen die Sparte weiterentwickeln möchte.

Bereits seit 2023 gibt der neue Generalmusikdirektor und Chefdirigent Roland Böer den Takt im Staatstheater Nürnberg an.Zusammen mit dem Operndirektor Jens-Daniel Herzog sorgt die künstlerische Leitung dafür, das Ziel des Hauses auch auf die Bühne zu bringen: eine exzellente Unterhaltung.