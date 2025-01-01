Die Miniatur-Version der globalen Agrarflächen macht vor Ort sichtbar und begreifbar, wie Lebensmittel produziert werden und welche Ressourcen dafür notwendig sind. Besucherinnen und Besucher erfahren mehr über Ernährungsgerechtigkeit und die eigenen Möglichkeiten, einen positiven Einfluss zu nehmen - etwa durch reduzierten Fleischverzehr.DATEV fördert das Projekt von Beginn an, um Bewusstsein für nachhaltigen Konsum und globale Ernährungsgerichtigkeit zu schaffen.