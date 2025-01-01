Miniaturversion der landwirtschaftlichen Flächen weltweit
Der Weltacker Nürnberg zeigt auf 2.000 m², wie landwirtschaftliche Flächen weltweit genutzt werden. Maßstabsgetreu werden verschiedenste Kulturen wie Getreide, Reis, Kartoffeln, Obst, Gemüse, Öl, Zucker usw. angebaut. Dazu enthält er auch das Futter für Tiere, deren Fleisch, Milch und Eier als Nahrungsmittel dienen, Baumwolle für Jeans, Tabak für Raucher*innen, Bio-Gas oder Bio-Diesel und nachwachsende Rohstoffe für die Industrie.
Das Ziel: nachhaltige Landwirtschaft fördern
Die Miniatur-Version der globalen Agrarflächen macht vor Ort sichtbar und begreifbar, wie Lebensmittel produziert werden und welche Ressourcen dafür notwendig sind. Besucherinnen und Besucher erfahren mehr über Ernährungsgerechtigkeit und die eigenen Möglichkeiten, einen positiven Einfluss zu nehmen - etwa durch reduzierten Fleischverzehr.DATEV fördert das Projekt von Beginn an, um Bewusstsein für nachhaltigen Konsum und globale Ernährungsgerichtigkeit zu schaffen.