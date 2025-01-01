Informationen gemäß den Anforderungen des Digitale-Dienste-Gesetzes (DDG)

Deutschland

DATEV eG, Nürnberg

vertreten durch

  • Prof. Dr. Robert Mayr (Vorsitzender)
  • Julia Bangerth (stellv. Vorsitzende)
  • Dr. Markus Algner
  • Prof. Dr. Christian Bär
  • Sebastian Koch

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Nicolas Hofmann

Verantwortliche Ansprechpartnerin:

Simone Wastl
Corporate Communications
DATEV IV
Virnsberger Straße 63
90431 Nürnberg
E-Mail: info@datev.de
Telefon: +49 911 319-0
Internet: www.datev.de

Sitz: 90429 Nürnberg,
Paumgartnerstr. 6 - 14

Registergericht Nürnberg, GenReg Nr. 70

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
DE 133546770

Informationen gemäß § 5 Abs. 1 E-Commerce-Gesetz

Österreich

DATEV.at GmbH
Strohgasse 14C
A-1030 WienTelefon: +43 (0) 1 503 6061-0E-Mail: info@datev.at
Internet: www.datev.atFirmenbuch Nr.
210575w Handelsgericht WienAufsichtsbehörde
Magistratisches Bezirksamt des III. BezirkesKammer
www.wko.at Firmen A-ZUmsatzsteuer-Identifikationsnummer
ATU 52409200